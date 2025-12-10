So steht Marcus Höfls Sohn zum Liebesglück seiner Eltern

Marcus Höfl und Marion Popp geben ihrer Beziehung noch mal eine zweite Chance – und dieses Mal wollen sie ihre Liebe sogar mit dem Jawort besiegeln. Der Sportmanager und seine Partnerin waren bereits einmal ein Paar, trennten sich allerdings, doch merkten dann 16 Jahre später, dass die Gefühle doch noch stark sind. Sie haben einen gemeinsamen Sohn Luca, der aus ihrer früheren Beziehung hervorging. Dass seine Eltern noch Heiratspläne schmieden, findet der 19-Jährige klasse. "Luca ist überglücklich", über die Situation seiner zwei Liebsten, verrät Marcus im Interview mit Gala.

Die Zufriedenheit ihres Sohnes dürfte auch Marion und Marcus glücklich machen, denn wie sie im Interview weiter betont, stehe die Familie für beide an erster Stelle. Unter anderem ein Grund dafür, dass sich das Paar entschied, nun den Bund der Ehe zu schließen. "Früher waren wir unerfahrener und hatten sicher auch unterschiedliche Prioritäten, aber heute steht für uns beide die Familie an erster Stelle. Manchmal merkt man sowas erst, wenn man große Schicksalsschläge erlebt", erklärt Marcus.

Ein solcher Schicksalsschlag führte die einstigen Verflossenen tatsächlich wieder zusammen. Der Wahl-Österreicher verlor im Februar dieses Jahres seinen Vater an Krebs. "Das war eine wahnsinnig schwere Zeit für mich. Marion, die gerade getrennt war, hat mich sehr unterstützt. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, und dann haben wir irgendwann gemerkt: Da ist noch viel Zuneigung und Liebe", gibt Marcus zu verstehen. Nun soll ihre Beziehung für immer halten. Heiraten möchten die Turteltauben noch dieses Jahr, in ihrem Lieblingsort Kitzbühel.

Instagram / marcushoefl Marcus Höfl und sein Sohn Luca Popp

Instagram / marcushoefl Marcus Höfl, Luca Popp und Marion Popp, Mai 2025

Instagram / marcushoefl Marcus Höfl und Sohn Luca