Blueface verkauft seine legendäre blaue Villa für eine Mio.

Rapper Blueface zieht einen Schlussstrich unter seine knallig-blaue Villa: Das Anwesen unweit von Los Angeles steht laut TMZ seit dieser Woche zum Verkauf – Preisetikett: rund 1.063.196 Euro. In einem ruhigen Teil des Santa Clarita Valley gelegen, bietet das 2018 erbaute Haus auf zwei Ebenen reichlich Platz und Privatsphäre. Fünf Schlafzimmer, fünf Badezimmer und ein eigener Garten sollen den künftigen Käufer locken. Dazu kommen eine Reihe Extras, die den luxuriösen Alltag leichter machen. Vermittelt wird der Deal von Makler Christian Crane, der bereits nach passenden Interessenten sucht.

Die 4.303 Quadratmeter Wohnfläche umfassende Immobilie punktet mit einem Medienzimmer für Kinofeeling, einem Indoor-Kamin für gemütliche Abende und einer Feuerstelle auf der Terrasse für lange Nächte im Freien. Eine Doppelgarage gehört ebenso dazu wie ein großzügiger Patio-Bereich. Das Haus war über die Jahre Kulisse zahlreicher Clips und Livestreams des Rappers – viele davon gingen viral und machten die charakteristische, blau akzentuierte Ästhetik zum Markenzeichen. Wer einen Blick riskiert, findet eine Mischung aus moderner Geradlinigkeit und auffälligen Farbakzenten, die den Wiedererkennungswert erhöhen.

Abseits seiner Immobilienpläne stand Blueface (28) in den vergangenen Jahren nicht nur musikalisch, sondern vor allem auch privat regelmäßig in den Schlagzeilen. Der Künstler, der bürgerlich Johnathan Porter heißt, sorgte mit seinem turbulenten Umfeld immer wieder für Gesprächsstoff. Vor allem seine Beziehungen, provokante Social-Media-Auftritte und eigene Videoformate prägten das öffentliche Bild des Rappers – nicht immer zu seinem Vorteil. Zuletzt schien Blueface jedoch stärker damit beschäftigt zu sein, sein privates Umfeld neu zu ordnen und sein Leben abseits der Öffentlichkeit zu strukturieren.

Blueface, US-Rapper

Blueface, Rapper

Blueface im Juni 2022

