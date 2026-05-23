Das denkt Matt Damon über Zendaya und Tom Holland als Paar

Matt Damon (55) hat in einem neuen Interview geschwärmt – und zwar von seinen "The Odyssey"-Kollegen Zendaya (29) und Tom Holland (29). Gegenüber dem Magazin Elle lobte der Schauspieler das berühmte Pärchen in den höchsten Tönen: "Ich bin absolut verrückt nach Zendaya und Tom zusammen", erklärte er. "Und sie verdienen einander – sie sind die beiden liebenswertesten Menschen." In dem Film, der auf der griechischen Mythologie basiert und von Christopher Nolan (55) inszeniert wurde, spielen Zendaya die Göttin Athena und Tom den Telemachus, den Sohn von Odysseus.

Neben dem Lob für das Paar zeigte sich Matt auch besonders beeindruckt von Zendayas schauspielerischen Fähigkeiten am Set. Der für seine Zurückhaltung bekannte Regisseur Nolan habe bei anderen Szenen lediglich ein knappes "Yep, gut. Okay" geäußert – was für ihn schon dem höchsten Lob gleichgekommen sei. Bei Zendaya, die sich sicher ist, dass Tom der eine für sie ist, sei es jedoch anders gewesen: "Es gab Takes, in denen sie etwas tat, eine erstaunliche Szene spielte, und er sagte 'Cut.' Und dann sagte er: 'Perfekt.' Tom und ich waren davon buchstäblich besessen", erinnerte sich Matt. Auch das junge Alter der beiden Hauptdarsteller hob er hervor: "Man vergisst, Zendaya und Tom sind sehr junge Schauspieler und sehr erfolgreich für ihr Alter, aber sie sind noch in ihren 20ern."

Zendaya und Tom lernten sich 2016 am Set von "Spider-Man: Homecoming" kennen. Offiziell bestätigt wurde ihre Beziehung erst 2021, nachdem sie beim Küssen in ihrem Auto fotografiert worden waren. Das Paar hält sein Privatleben seitdem weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Laut einem Bericht von TMZ sollen die beiden inzwischen verlobt sein – Zendaya war bei den Golden Globes 2025 mit einem Diamantring an der linken Hand aufgetaucht. Noch einen Schritt weiter ging Zendayas Stylist Law Roach, der auf dem roten Teppich der Actor Awards im März 2026 gegenüber Access Hollywood andeutete: "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden. Sie haben es verpasst."

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Getty Images Matt Damon bei der Bring Change to Mind Revels and Revelations Celebration, April 2026

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ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

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Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021