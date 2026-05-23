Nach dem Tod seiner Tochter: Martin Short dreht Comedyserie

Rund drei Monate nach dem Tod seiner Tochter Katherine steht Martin Short wieder vor der Kamera. Der 75-jährige Schauspieler und Comedian wurde in dieser Woche in London beim Dreh der sechsten Staffel der Hulu-Serie "Only Murders in the Building" gesichtet. Gemeinsam mit seinen Co-Stars Selena Gomez (33) und Steve Martin (80) filmte er Szenen auf der berühmten Portobello Road im Londoner Stadtteil Notting Hill. Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, ist Selena elegant in einem Nadelstreifen-Blazer mit passender Hose und einem farbenfrohen Hemd darunter zu sehen, während Steve in dunkler Hose, hellblauem Hemd und kariertem Sakko erschien.

Katherines Tod hatte Martin im Februar schwer erschüttert. Sie wurde tot in ihrem Haus in den Hollywood Hills aufgefunden, im Alter von 42 Jahren. Erst kürzlich sprach der Schauspieler in einem Interview mit CBS Sunday Morning erstmals öffentlich über den Verlust seiner Tochter. Dabei zog er Parallelen zwischen Katherines psychischen Erkrankungen und dem Kampf seiner verstorbenen Frau Nancy Dolman gegen Krebs. "Meine Tochter hat lange mit extremen psychischen Erkrankungen gekämpft, einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und anderen Dingen, und hat ihr Bestes getan, bis sie es nicht mehr konnte", sagte er. Er betonte außerdem, dass er das Bewusstsein für psychische Gesundheit stärken wolle: "Sich nicht schämen, sich nicht vor dem Wort Suizid verstecken, sondern akzeptieren, dass dies das letzte Stadium einer Krankheit sein kann." Eine Quelle hatte gegenüber Daily Mail berichtet, Martin sei nach dem Tod seiner Tochter "untröstlich" gewesen. Freunde wie Steven Spielberg (79), Kurt Russell (75), Eugene Levy (79), Steve Martin und Meryl Streep (76) sollen ihm in dieser schweren Zeit beigestanden haben.

Martins Frau war im Jahr 2010 an Eierstockkrebs gestorben. Die beiden hatten 1980 geheiratet und gemeinsam drei Kinder adoptiert: Katherine sowie die Söhne Oliver und Henry. Martins Leben war bereits früh von Verlusten geprägt – sein Bruder kam bei einem Autounfall ums Leben, als er zwölf Jahre alt war, und noch als Teenager verlor er beide Elternteile. "Was sich in mir entwickelt hat, war dieser Überlebensmuskel und der Umgang mit Trauer sowie eine Perspektive darauf", sagte er im CBS-Interview. Neben den Dreharbeiten zu "Only Murders in the Building" veröffentlichte Martin Anfang dieses Monats seine Netflix-Dokumentation "Marty, Life Is Short".

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Getty Images Martin Short im Oktober 2023

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Getty Images Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin bei den Emmy Awards 2024

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Getty Images Martin Short mit Nancy Short und Katherine Short bei der After-Party zu "The Producers" im Hollywood Palladium, 2003