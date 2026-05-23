So reagiert Jogi Löw auf Julian Nagelsmanns WM-Kader 2026

Jetzt meldet sich Joachim Löw (66) zu Wort: In Berlin hat der frühere Bundestrainer bei der Veranstaltung "Bild 100 Sport" nun über den WM-Kader von Julian Nagelsmann (38) gesprochen – und dabei vor allem die Rückkehr von Manuel Neuer (40) ins DFB-Tor deutlich befürwortet. Der Weltmeistercoach von 2014 stellte sich für das anstehende Turnier klar hinter den aktuellen Bundestrainer. Laut RTL betonte er: "Wir hoffen, dass es ein gutes Turnier wird, dass eine besondere Verbindung zwischen Mannschaft und Fans entsteht, so wie es 2014 war oder 2006, und das für unvergessliche Momente sorgen kann."

Auch zur viel diskutierten Torwartfrage äußerte sich Jogi laut RTL: Oliver Baumann habe seine Sache gut gemacht, betonte er, fügte aber hinzu: "Natürlich ist Manu eine Persönlichkeit." Vor allem die Erfahrung des langjährigen Nationalkeepers spreche aus seiner Sicht für Neuer: "Manu kennt Turniere, er hat Erfahrung. Und von daher ist das eine sehr, sehr gute Entscheidung." Auch wenn die Entscheidung für Oliver Baumann hart gewesen sei, teilte Joachim die Kritik an einer schlechten Kommunikation von Julian Nagelsmann nicht: "Ich denke, dass er intern klar kommuniziert hat." Zudem verriet er, dass er auch die teils umstrittenen Spieler Antonio Rüdiger (33) und Leroy Sané (30) selbst ins Aufgebot berufen hätte.

Der deutsche Kader für die Weltmeisterschaft wurde erst vor Kurzem offiziell bestätigt und sorgt seither für reichlich Gesprächsstoff. 26 Spieler, darunter Joshua Kimmich (31), Jonathan Tah (30) und Kai Havertz, werden Deutschland beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada vertreten. Wie sich das Team von Julian Nagelsmann während der WM gemeinsam auf dem Platz schlägt, bleibt nun abzuwarten. Eines scheint jedoch klar: Rückendeckung von Ex-Bundestrainer Joachim Löw ist der Mannschaft offenbar gewiss.

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Getty Images Joachim Löw, Ex-Bundestrainer

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Getty Images Jogi Löw und Manuel Neuer beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn, 2021

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Getty Images Julian Nagelsmann spricht bei der Kaderbekanntgabe der DFB-Elf für die WM 2026 in Frankfurt am Main