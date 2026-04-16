Model-Vibes: So markant sah Jack Black mit Anfang 20 aus

Jack Black (56) sorgt derzeit mit einem Throwback-Foto aus seiner Jugend für Aufsehen in den sozialen Medien. Ein Bild, das den Schauspieler im Alter von nur 23 Jahren zeigt, wurde auf dem Instagram-Account Bigdreams.in geteilt und lässt Fans kaum glauben, dass es sich um denselben Star handelt. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1992, als Jack gerade dabei war, sich in Hollywood einen Namen zu machen. Statt seiner heute bekannten langen schwarzen Haare und des grauen Bartes präsentiert sich der damals junge Schauspieler mit rasiertem Kopf und markanter Kinnlinie. Die Optik sorgt bei seinen Anhängern für Begeisterung und erinnert eher an ein Laufstegmodel als an den lustigen Kerl, als den man ihn heutzutage kennt.

In den Kommentaren unter dem Posting überschlagen sich die Fans mit Komplimenten für Jacks damaliges Aussehen. "Diese Wangenknochen!!", schwärmte ein Nutzer, während ein anderer schrieb: "Er hat tatsächlich dieses Model-Gesicht für diese High-End-Modemarken." Auch Bemerkungen wie "Verdammt heiß" und "Er war so gutaussehend, als er jung war" häuften sich. Ein Kommentar brachte den Unterschied zwischen damals und heute auf den Punkt: "Ich meine, er war damals eine andere Art von heiß. So ein sexy, gefährliches Heiß. Jetzt ist er mehr so ein Teddybär-Heiß!"

Privat läuft es bei dem heute 56-Jährigen bestens. Erst im Februar feierte Jack mit seiner Frau Tanya Haden den 20. Hochzeitstag und teilte zu diesem Anlass auf Instagram mehrere Schnappschüsse der beiden und ihrer beiden Söhne Samuel und Thomas. Das Paar kennt sich bereits seit der Highschool in Santa Monica, kam aber erst Jahre später zusammen. Jack erzählte im Podcast "Armchair Expert", dass Tanya damals den ersten Schritt machte und ihn zu einem Abendessen einlud. Nur ein Jahr nach Beginn ihrer Beziehung heirateten die beiden im Jahr 2006. Die Künstlerin und Musikerin ist selbst Teil einer Drilling-Familie, was Jack schon in jungen Jahren faszinierte.

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Getty Images Jack Black, Schauspieler und Musiker

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Getty Images Jack Black mit seinen Söhnen, September 2018

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Instagram / jackblack Jack Black und Tanya Haden