Stephen Kings Tipp: Diese Netflix-Serie fesselte sogar ihn

Der Horrormeister persönlich hat gesprochen: Stephen King (78) empfiehlt auf X die neue Serienadaption von "Lord of the Flies" – und das mit großem Enthusiasmus. "Ich hatte meine Zweifel, aber es ist bemerkenswert. Fängt den ganzen Horror und das ganze Mysterium verlorener Kinder ein, die langsam hinabgleiten in den … nun ja, entscheidet selbst", schrieb der Bestseller-Autor über die vierteilige Miniserie. In den USA ist die Produktion bei Netflix zu sehen, in Deutschland können Fans die Adaption des Romanklassikers bei Sky und WOW streamen.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Werk von Nobelpreisträger William Golding und erschien bereits im Februar 2026. Bei der Fachpresse kommt sie auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes auf beeindruckende 95 Prozent Zustimmung. Kritiker loben unter anderem die junge Besetzung: "Getragen von großartigen Leistungen seiner jungen Besetzung ist es ein kraftvolles Werk, das dem zeitlosen Literaturklassiker gerecht wird", heißt es in einer Rezension. Ein anderer Kritiker zieht einen direkten Vergleich zur gefeierten Serie Adolescence: "'Lord of the Flies' ist der kältere, rauere Cousin von 'Adolescence'."

Stephen ist bekannt dafür, dass sein Urteil in der Welt von Film und Fernsehen Gewicht hat. Der Autor hat sich zwar vor allem als Meister des Horrors einen Namen gemacht – doch auch abseits des Genres weiß er überzeugende Geschichten zu schätzen. Romanvorlagen wie "Stand by Me", "The Green Mile" und "Die Verurteilten", die allesamt erfolgreich verfilmt wurden, zeigen, dass Stephens Gespür für gutes Storytelling weit über das Horror-Genre hinausgeht. Kürzlich empfahl er außerdem die Serie "The Shield", die laut dem Autor TV-Geschichte geschrieben hat.

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Getty Images Stephen King 2024

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Courtesy of Netflix Owen Cooper und Stephen Graham in der Serie "Adolescence"

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Imago Michael Chiklis und Walton Goggins in einer Szene aus "The Shield"