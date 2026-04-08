Jack Black verrät: "Super Mario" kommt womöglich 2029 zurück

Jack Black (56) sorgt bei den Fans von Super Mario gerade für mächtig Gesprächsstoff: Der Schauspieler und Musiker, der im neuen Kinostreifen "Der Super Mario Galaxy Film" dem fiesen Bowser seine Stimme leiht, hat in einem Interview ganz nebenbei über einen möglichen weiteren Teil geplaudert. Der Animationsfilm ist am 1. April 2026 in den deutschen Kinos gestartet und gilt laut aktuellen Prognosen schon jetzt als heißer Kandidat für einen neuen Kassenrekord. Trotzdem gibt es bislang noch keine offizielle Bestätigung für "Der Super Mario Bros. Film 3". Ausgerechnet Bowser-Sprecher Jack macht den Fans jetzt aber Hoffnung – und nennt sogar ein mögliches Jahr für die Rückkehr des Kult-Klempners auf die große Leinwand.

Im Gespräch mit dem mexikanischen Kinounternehmen Cinemex zeigte sich Jack gemeinsam mit Yoshi-Sprecher Donald Glover (42) von seiner spontanen Seite. Die beiden Stars legten kurzerhand einen improvisierten Bowser-Song hin, der das Publikum begeisterte. Am Ende der Performance wandte sich Jack augenzwinkernd an die Fans und meinte, sie sollten im nächsten Mario-Film die Ohren spitzen – möglicherweise sei das Lied dort erneut zu hören. Dann wurde er noch genauer: "Seid nicht überrascht, wenn ihr den Song beim nächsten Mal im Jahr 2029 zu hören bekommt", erklärte der Hollywoodstar. Ob Jack damit nur auf den bisherigen Rhythmus der Reihe anspielt oder bereits mehr Informationen über eine Fortsetzung hat, bleibt offen. Fest steht: Offiziell angekündigt ist ein dritter Teil des "Super Mario"-Franchise bisher nicht.

Mit "Der Super Mario Galaxy Film" kehren Nintendo-Held Super Mario und seine Weggefährten nach dem Megaerfolg von "Der Super Mario Bros. Film" auf die Leinwand zurück. Die Macher streuen im neuen Abenteuer erneut zahlreiche Anspielungen auf das Videospieluniversum ein, darunter auch zwei Post-Credit-Szenen, die Fans schon jetzt über die mögliche Zukunft der Reihe diskutieren lassen. Jack, der seit Jahren auch als Musiker erfolgreich ist, konnte das schon beim ersten Mario-Film unter Beweis stellen, als sein Bowser-Song "Peaches" für viel Aufmerksamkeit sorgte. Donald ist neben seiner Schauspielkarriere ebenfalls musikalisch unterwegs und gilt vielen als kreativer Allrounder. Im Promo-Talk zu Marios neuem Kinoabenteuer treffen damit zwei Showprofis aufeinander, die offensichtlich großen Spaß daran haben, mit den Erwartungen der Fangemeinde zu spielen – und dabei ganz nebenbei ordentlich Vorfreude auf mögliche weitere Mario-Filme schüren.

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Getty Images Jack Black im Fahrerlager beim Großen Preis von Japan in Suzuka

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Getty Images Jack Black, April 2023

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Getty Images Donald Glover, März 2023