Gewusst? Jack Blacks wahrer Name lautet gar nicht Jack

Für viele Fans ist Jack Black (56) einfach Jack – doch tatsächlich heißt der Hollywoodstar mit bürgerlichem Namen Thomas Jacob Black. Das verriet der Schauspieler schon vor einigen Jahren in der "Howard Stern Show", in der er ausführlich über seine ungewöhnliche Namensgeschichte plauderte. "Ich war immer Black, aber ich war nicht immer Jack", erklärte er. Den Spitznamen habe er von seinen Eltern bekommen, die ihn von klein auf so riefen. Jack erzählte, dass es in seiner Familie eine lange Reihe von Männern mit dem Namen Thomas Black gebe. Sein Vater trug diesen Namen, dessen Vater ebenfalls – und die Spur führe laut ihm sogar zurück bis zu Schmieden im alten Irland.

Eigentlich habe er sich als Jugendlicher zunächst dagegen gewehrt, dass alle ihn Jack nannten, berichtete er. Doch irgendwann habe er gemerkt, dass seine Eltern ihn immer schon so gesehen hätten – und dann beschlossen: Er ist eben einfach Jack. Ganz lösen wollte er sich von der Familientradition aber dann doch nicht. Als er mit seiner Frau Tanya Haden seinen zweiten Sohn bekam, gab er dem Jungen den Vornamen Thomas und setzte damit die Namenskette fort. In der Show erzählte Jack, der kürzlich für "Jumanji 3" vor der Kamera stand, er habe den Druck gespürt und sich letztlich nicht getraut, die Reihe zu unterbrechen.

Dass Künstler in Hollywood unter einem anderen Namen auftreten als dem, mit dem sie geboren wurden, ist keine Seltenheit. Auch Emma Stone (37) sprach in der Sendung "The Late Show with Stephen Colbert" über ihre Namenswahl. Ihr bürgerlicher Vorname ist Emily. Da es in der Schauspielgewerkschaft nicht möglich ist, denselben Namen wie ein anderes Mitglied zu tragen, überlegte sie sich damals eine Alternative. "Ich war 16 und habe beschlossen, für ungefähr sechs Monate Riley sein zu wollen. Also war ich Riley Stone", erinnerte sie sich. Nach einem Gastauftritt in "Malcolm mittendrin" merkte sie jedoch schnell, dass der Name nicht zu ihr passt: "Sie riefen immer 'Riley! Riley!' und ich hatte keine Ahnung, wen sie meinten." Schließlich entschied sie sich für Emma, weil es ihrem echten Vornamen nahekommt.

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Getty Images Bei einem Fototermin in London: Jack Black wirbt für Columbia Pictures' "Anaconda"

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Getty Images Jack Black mit seinen Söhnen, September 2018

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Getty Images Emma Stone bei den EE Bafta Film Awards 2026 in der Royal Festival Hall in London