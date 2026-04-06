JoJo Siwa ist im Hochzeitsfieber: Winkt bald der Antrag?

JoJo Siwa (22) ist im Hochzeitsfieber! Bei der Trauung ihres Bruders Jayden Siwa funkte es bei der Sängerin so sehr, dass sie nun noch intensiver an ihre Zukunft mit Chris Hughes denkt. Gegenüber dem Magazin People verriet sie am Rande der "Snappy Awards" in Santa Monica, dass sie bei der Familienfeier echte Vibes gespürt habe: "Natürlich hat mir das Hochzeitsvibes gegeben", sagte JoJo. Mit Chris ist sie seit fast einem Jahr liiert, der Jahrestag steht unmittelbar bevor. Eine Ehe ist für das Paar nicht ausgeschlossen. "Er ist mein Mensch", schwärmte JoJo und betonte, dass ein Antrag für sie in Chris' Händen liege. "Wenn er findet, dass die Zeit reif ist, bin ich bereit. Vielleicht. Nur ein Scherz", witzelte sie.

Die Musikerin und der Realitystar lernten sich in der 24. Staffel von "Celebrity Big Brother UK" kennen und machten ihre Liebe im Juni 2025 öffentlich. "Es war das beste Jahr überhaupt, und von hier an wird es nur noch besser", sagte JoJo dem Magazin People. Wie sie den anstehenden Meilenstein feiern? "Wir haben noch keine Pläne. Irgendwie werden wir sicher feiern. Hoffentlich können wir zusammen sein. Und wenn nicht, feiern wir, während wir getrennt sind", erklärte sie. Chris sorgte bereits für romantische Überraschungen: "Er kam zu meiner Show in Birmingham. Er hat mich überrascht – ich wusste nicht, dass er kommt. Das war wirklich schön."

Obwohl eine Verlobung bisher noch nicht ansteht, haben JoJo und Chris schon entscheidende Weichen für ihre gemeinsame Zukunft gestellt. Die Sängerin verriet der Zeitung Mirror bereits vor einigen Wochen, dass sie bereits Babynamen mit Chris durchgesprochen hatte: "Ich habe Namen, die ich wirklich, wirklich mag und mit ihm schon besprochen habe." Öffentlich wollte sie die Favoriten damals noch nicht nennen, doch für JoJo fühlte sich alles wie "Schicksal" an. Chris zeigte sich ebenso offen und sagte: "Natürlich will ich sie heiraten, davor habe ich keine Angst. Und eines Tages möchte ich Kinder haben."

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Getty Images Jojo Siwa im März 2025

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Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, TV-Pärchen

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Instagram / itsjojosiwa Chris Hughes und JoJo Siwa