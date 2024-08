Das Baby von Prinzessin Rajwa und Kronprinz Hussein ist da

Kronprinz Hussein von Jordanien (30) und seine Frau Prinzessin Rajwa (30) schweben im Babyglück – denn sie durften endlich ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Die süßen Babynews bestätigt das jordanische Königshaus nun auf seinem offiziellen Instagram-Account. Dazu teilt der Palast ein Video, in dem der frischgebackene Papa seinen Sprössling im Arm wiegt. Unter dem Beitrag werden sogar schon das Babygeschlecht und der Name verraten: Es ist ein Mädchen, das den Namen Prinzessin Iman bint Hussein trägt.

Die Eltern des Kronprinzen sind außer sich vor Freude über ihr erstgeborenes Enkelkind. "Gelobt sei Gott für seine größten Geschenke. Du hast unser Leben mit unserer kostbaren Enkelin Iman erhellt. [...] Herzlichen Glückwunsch an Hussein und Rajwa", widmet Königin Rania ihrem Sohn und seiner Gattin rührende Worte. Auch Husseins Vater, König Abdullah (62), ist von dem neuen Familienzuwachs entzückt, wie er auf X kundgibt: "Gepriesen sei Gott, der uns unsere erste Enkelin, Iman bint Al-Hussein, geschenkt hat. Ich gratuliere Hussein und Rajwa zu ihrem neugeborenen Baby."

Hussein und Rajwa gaben sich im Juni des vergangenen Jahres in einer traumhaften Zeremonie das Jawort. Nur wenig später, im April dieses Jahres, gaben sie die nächsten großen News bekannt: Durch den Königlichen Haschemitischen Hof wurde in einer offiziellen Erklärung bestätigt, dass das Kronprinzenpaar in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses sei: "Der Königliche Haschemitische Hof freut sich zu verkünden, dass Ihre Königlichen Hoheiten Kronprinz Al Hussein bin Abdullah II. und Prinzessin Rajwa Al Hussein diesen Sommer ihr erstes gemeinsames Kind erwarten."

Instagram / alhusseinjo Prinzessin Rajwa al-Seif und Prinz Hussein, Ehepaar

Getty Images Prinz Hussein und seine Frau Rajwa al-Seif bei ihrer Hochzeit im Juni 2023

