Kevin Bacon teilt Erinnerungsfoto mit Ehefrau Kyra

Kevin Bacon (67) hat kurz vor Jahresende noch mal ein nostalgisches Liebeszeichen gesetzt: Auf Instagram teilte der Schauspieler ein Vorher-nachher-Video mit Ehefrau Kyra Sedgwick (60), das zwei Jahrzehnte umspannt. Zu sehen sind zwei Bilder – eines aus ihren frühen Tagen, als sie 22 und 29 waren, und ein aktuelles Foto von Kyra mit 60 und Kevin mit 67. Der Clip zeigt die beiden so vertraut wie eh und je. Die Botschaft ist schlicht, die Wirkung umso größer: eine Liebesgeschichte, die im Rampenlicht begann und bis heute hält.

Die Bildermontage hebt die Zeitreise hervor, ohne große Worte zu brauchen. Aus jungen Darstellern, die Augen nur füreinander hatten, wurden Partner, die den roten Teppich ebenso teilen wie Alltagsmomente. In den Kommentaren sammelten sich schnell Herz-Emojis und Dankesbotschaften für den seltenen Einblick. Viele lobten, wie wenig sich an ihrer Nähe verändert habe. Dass Kevin überhaupt private Erinnerungen zeigt, kommt nicht oft vor – umso stärker fällt der Kontrast zwischen damals und heute aus. Der Reel-Post auf Instagram reiht sich damit ein in kleine, persönliche Gesten, die das Duo ab und zu mit der Öffentlichkeit teilt.

Privat gelten Kyra und Kevin seit Jahren als echtes Dreamteam. Humor und Zuneigung sind ihre gemeinsame Sprache – ob vor der Kamera oder im Alltag. Während ihr Zusammenspiel bei gemeinsamen Projekten spielerisch wirkt, stehen abseits des Rampenlichts kleine Neckereien, liebevolle Blicke und viel gemeinsames Lachen im Vordergrund. Freunde berichten, dass die beiden kaum eine Gelegenheit auslassen, miteinander zu scherzen. Auch in Interviews spricht Kevin mit spürbarer Leichtigkeit über die Anziehung zu seiner Partnerin. Wer sie in Talkshows erlebt, merkt schnell: Vieles ist eingespielt – doch Gewohnheit hat in ihrer Beziehung kaum Platz. Genau diese Vertrautheit spiegelt sich auch in Kevins neuem Erinnerungsclip wider.

Getty Images Kyra Sedgwick und Kevin Bacon, Januar 2019

Getty Images Kyra Sedgwick und Kevin Bacon, 2019

Getty Images Kyra Sedgwick und Kevin Bacon im Dezember 2013

