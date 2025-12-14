Im Film brünett: So heiß findet Kevin Bacon seine Frau Kyra

Kevin Bacon (67) und Kyra Sedgwick (60) standen nach zwei Jahrzehnten erstmals wieder zusammen vor der Kamera – und das für ihren neuen Film "The Best You Can". Dabei spielt Kyra eine Urologin, die sich in einen von Kevin verkörperten Sicherheitsbeamten verliebt. In der Talkshow "The View" sorgte die Fragerunde der Co-Moderatorin Joy Behar für Schmunzeln, als sie wissen wollte, ob Kevin es als "reizvoll" empfand, seine Frau im Film als Brünette zu sehen. Kevin lachte über die gewagte Frage und antwortete mit einem verschmitzten: "Du hast ja keine Ahnung."

Das Paar sprach über die Zusammenarbeit und die Freude, sich nach zwanzig Jahren wieder vor der Kamera begegnen zu dürfen. Kyra lobte den Film, der unter der Regie von Michael J. Weithorn entstanden ist, als ein "wirklich lustiges" Projekt. Sie betonte, dass das Drehbuch zwar Themen wie das Älterwerden und die Herausforderungen des Lebens aufgreife, dies aber mit einer fröhlichen und hoffnungsvollen Note kombiniere.

Abseits des Filmsets verbindet die beiden eine lange Geschichte. Kevin und Kyra sind seit 37 Jahren verheiratet und haben immer wieder Wege gefunden, berufliche Projekte mit ihrem Privatleben in Einklang zu bringen. 2004 standen sie für "Cavedweller" und das gefeierte Drama "The Woodsman" zusammen vor der Kamera. Auch bei ihrem aktuellen Projekt bewiesen die beiden wieder, dass sie sowohl vor als auch abseits der Kameras harmonieren.

Getty Images Kevin Bacon und Kyra Sedgwick beim Filmfestival in Savannah

Getty Images Kyra Sedgwick und Kevin Bacon, 2019

Getty Images Kyra Sedwick und Kevin Bacon im April 2018