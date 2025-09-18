Auch Kim hat eine Story über "Princess Charming"-Fiona parat

Bei Princess Charming dreht sich eigentlich alles um Vanessa Borck (28). Doch der Konflikt zwischen den befreundeten Kandidatinnen Fiona und Kim sorgt immer wieder für Aufsehen. In der neuesten Folge der Datingshow wird enthüllt, dass Kim angeblich als Ersatz-Princess eingeplant gewesen sei und vor der Show ein gemeinsamer Plan zwischen den beiden Teilnehmerinnen geschmiedet wurde. Die Aachenerin ist von diesem Geständnis entsetzt und erklärt, dass Fionas Erzählungen nicht ganz stimmen. Im Gespräch mit der Kandidatin Seinep macht sie deutlich: "Sie stellt Dinge anders dar, weil sie weit kommen will."

Bei dieser Gelegenheit lässt Kim außerdem eine weitere Bombe platzen. "Sie hat jemanden, der draußen [auf sie wartet]. Diese Person leidet gerade darunter und weiß, dass Fiona hier ist", plaudert die Blondine im Vieraugengespräch aus. Demnach handle es sich um eine "Situationship" in Form von Fionas Friseurin Laura. Als die Kandidatin Shirine davon mitbekommt, kann sie Kims Offenbarung unterstützen. Die Gesundheitsberaterin verrät: "Ich wusste, bevor ich hier eingezogen bin, dass Fiona einzieht und dass sie da scheinbar ein paar Dinge noch nicht ganz abgeschlossen hat." Als Fiona von diesen Enthüllungen erfährt, beteuert sie, dass die Geschichte mit Laura abgeschlossen sei – Kim ist jedoch nicht überzeugt: "Komplett durch kann es ja nicht sein, weil Laura mir geschrieben hat. Da war ich unterwegs hierher und da hat sie gesagt: 'Bitte pass auf Fiona auf'."

Schon zuvor gab es Spannungen zwischen Fiona und Kim, die im echten Leben eigentlich eng befreundet sind. Auch Nessi schlägt dieser Streit aufs Gemüt. In einer vorherigen Folge gab sie im Gespräch mit den beiden Content Creatorinnen zu: "Ich habe Angst vor Schauspielerei. Ich habe ein ganz blödes Bauchgefühl und kann es nicht abstellen. Ich habe das Gefühl, als gäbe es einen Plan." Beide versuchten, ihr Zuversicht zu geben, doch eine Eskalation war vorprogrammiert.

Instagram / kimberlysimmler, RTL / Fine Lohmann Kim und Fiona, "Princess Charming"-Kandidatinnen

RTL Kim und Fiona, "Princess Charming"-Kandidatinnen

Princess Charming, RTL+ Nessi bei "Princess Charming", 2025