"Princess Charming"-Kim ahnte Nessis Staffelabbruch bereits

Das Finale der aktuellen Staffel von Princess Charming sorgte für große Überraschungen, denn es kam gar nicht dazu. Princess Nessi (29) entschloss sich, die Staffel vorzeitig zu beenden, nachdem Favoritin Lotti freiwillig die Show verlassen hatte. Lottis unerwarteter Abschied traf Nessi so sehr, dass sie keinen Sinn sah, die Suche nach der großen Liebe mit den verbliebenen Kandidatinnen fortzusetzen. Kim, eine der Kandidatinnen von "Princess Charming", hatte offenbar eine Vorahnung, dass es so kommen könnte. "Ich habe oft den Gedanken gehabt, dass Nessi die Show abbrechen könnte, weil ich wusste, dass sie ein sensibles Herz hat und eine starke Verbindung zu Lotti da war", erklärt sie nun gegenüber Promiflash.

Für Kim selbst war Nessis Entscheidung ein schmerzhafter Moment. Sie beschreibt, wie schwer es ihr fiel, die Show ohne ein richtiges Finale zu verlassen. Dennoch hat sie Verständnis für den Schritt: "Nessis Entscheidung, die Show zu beenden, hat natürlich sehr wehgetan. Aber ich konnte sie verstehen, da es nur ehrlich war uns gegenüber. Ihr Herz wäre nicht bei uns gewesen, hätte sie weitergemacht." Trotz der Enttäuschung, ihre Chance bei der Princess nicht weiter verfolgen zu können, respektiert Kim Nessis Ehrlichkeit und die Konsequenzen, die sie daraus zog.

Obwohl sowohl Nessi als auch Kim die Villa mit einem angeknacksten Herzen verließen, wird seit einigen Wochen schon im Netz spekuliert, dass die beiden Frauen womöglich nach der Show zueinander fanden. Auslöser für die Gerüchte waren vor allem Aktivitäten auf Instagram: Fans hatten entdeckt, dass sowohl Nessis Ex-Frau Ina als auch ihre Schwester Laura ausschließlich Kim folgten – keine der anderen Kandidatinnen schaffte es in die enge Auswahl. Ob das nur ein Zufall war oder wirklich mehr dahinter steckt, werden die Fans wohl am 2. Oktober beim großen "Princess Charming"-Wiedersehen erfahren.

Instagram / kimberlysimmler Kimberly Simmler, "Princess Charming"-Kandidatin

Princess Charming, RTL+ Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025

RTL Princess Nessi und Kandidatin Kim bei "Princess Charming"