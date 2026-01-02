Walentinas Umgang mit "Germany Shore"-Personal sorgt für Wut

Germany Shore ist immer für einen Skandal gut. Diesmal geht es aber nicht um Streit unter den Teilnehmern direkt. Stattdessen steht Walentina Doroninas (25) Tonfall gegenüber den Angestellten des Formats für eine heftige Diskussion. Das Reality-Sternchen sucht in der Drehpause, in der die Reinigungskräfte die völlig verdreckte Villa putzen, plötzlich seine Haarklammer. Wales Verdacht: Das Putzteam hat die Spange versehentlich weggeworfen. In Rage will sie den gesamten Müll, der gerade erst aufgekehrt wurde, auskippen und durchsuchen. Eine Produktionsmitarbeiterin versucht, die Influencerin zu beruhigen, aber ohne Erfolg. Die Kameras halten ein Gespräch mit einer der Putzkräfte fest. In ihrer Wut meint Wale: "Ich kippe hier alles aus, ist mir so scheißegal!" Als die Putzkraft sie dann bittet, das Durcheinander auch wieder aufzuräumen, entgegnet sie nur: "Nö, ich mache hier gar nichts."

Den Moment bekommen auch die anderen Shore-Mitglieder mit – vor allem Sahel ist fassungslos. "Walentina nimmt diese Müllsäcke mit den ganzen Essensresten und schmeißt einfach alles auf den Boden und pisst auf deren Arbeit, auf deren Würde", wettert sie im Interviewraum. Ein Schnittbild zeigt sogar, wie die Putzkraft sich augenscheinlich Tränen aus den Augen wischt. Für Sahel zu viel. Sie wendet sich an Paulina Ljubas (29) und Tommy Pedroni (30), die zu dem Zeitpunkt noch geschlafen haben. Vor allem Tommy kann nicht glauben, was er hört. Da er selbst seit Jahren im Hotelbusiness tätig ist, stößt ihm so ein Verhalten besonders sauer auf. Er will Walentina endgültig aus der Villa werfen. Derweil beharrt Wale selbst darauf, es handle sich um ein Missverständnis – sie habe die ganze Zeit gesagt, sie werde selbst aufräumen. Dass die Putzkräfte ihr zuvorkamen, sei nicht ihre Schuld. Doch es hilft nichts – die OGs wollen Walentina loswerden.

Im Netz reicht es auch den "Germany Shore"-Fans. Sie sind einiges von Krawallnudel Walentina gewöhnt, doch das ist der Tropfen auf dem heißen Stein. Unter einem Instagram-Post der Sendung sammeln sich heftige Kommentare der Zuschauer – einige fordern sogar, sie komplett von "Germany Shore" auszuschließen. "Ich hoffe sehr, dass nun auch endlich die Produktion einen Schlussstrich zieht und Walentina ab der kommenden Staffel nicht mehr dabei sein wird. Wer sich so respektlos gegenüber dem Reinigungsteam verhält, hat einfach kein gutes Herz", fasst ein User zusammen. Ein anderer meint: "Es hat mir echt das Herz gebrochen, die Putzfrau weinen zu sehen... Walentina hat sich wirklich daneben benommen." Während viele das Verhalten der 25-Jährigen kritisieren, feiern andere aber vor allem Sahels Reaktion, die sich sogar im Namen der Gruppe beim Reinigungsteam entschuldigte.

Paramount+ Walentina Doronina

RTL / Frank Fastner Sahel, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Paramount Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, "Germany Shore"-Bekanntheiten