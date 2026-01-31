Tut sich Eva mit Dschungelbegleitung Claudia einen Gefallen?

Evanthia Benetatou (33) kämpft derzeit im Dschungelcamp um die Krone, begleitet von Boutique-Unternehmerin und TV-Urgestein Claudia Obert (64) – und genau diese Begleitung sorgt für Wirbel. Denn Claudia kommentiert Evas Camp-Auftritt deutlich und ohne Samthandschuhe. Jetzt mischt sich auch Walentina Doronina (25) ein. Im Interview mit Bild erklärt die Influencerin, warum die Konstellation im Hintergrund heikler ist, als viele Zuschauer ahnen, und weshalb Eva die aktuelle Dynamik nach der Show bitter bereuen könnte.

Während Eva im Camp aneckt, verteilt Claudia außerhalb trocken pointierte Spitzen – und wird dafür gefeiert. Walentina behauptet, Eva habe ursprünglich andere Optionen für ihre Dschungel-Begleitung gehabt. "Ich kann definitiv sagen, Eva wird das niemals gefallen im Nachhinein, wenn sie sich das anschaut", ist sich Walentina sicher. Die Begleitung sei eigentlich dazu da, Rückendeckung zu geben, selbst wenn die Performance im Camp wackle. In diesem Fall aber, so Walentina, ziehe Claudia die Schraube an und lege nach. Ihr Fazit fällt knallhart aus: "Aber die Claudia macht’s halt gut, das ist halt einfach die Wahrheit, Eva ist halt sche*ße", erklärt Walentina.

Claudia fand in den vergangenen Tagen harte Worte für ihre BFF im Dschungel. Sie deutete an, Eva sei einfach zu wehleidig für das harte Miteinander im Camp. "Eva leidet da so vor sich hin [...] Sie leidet auch, wenn sie die falschen Schuhe anhat. Eva ist jemand, der scheinbar unheimlich gerne leidet, der unglaublich sensibel ist", plauderte sie gegenüber RTL aus. Zudem wirkte Claudia frustriert, dass sich Eva im Dschungel nicht an ihre wertvollen Tipps hält.

RTL, ActionPress Collage: Evanthia Benetatou, Claudia Obert

Joyn Walentina Doronina und Eva Benetatou im "Forsthaus Rampensau" 2025

Imago Eva Benetatou, Max Suhr und Claudia Obert am Frankfurter Flughafen vor dem Abflug ins Dschungelcamp