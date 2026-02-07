Walentina Doronina erzielt Teilerfolg vor Gericht gegen Can

Walentina Doronina (25) meldet sich mit guten Nachrichten: Die Reality-TV-Bekanntheit erzählt in einem Interview mit Trashkurs, sie habe vor Gericht einen Teilerfolg gegen Ex-Partner Can Kaplan erzielt. Auslöser sei ein Bild, das Can mit künstlicher Intelligenz bearbeitet und online gestellt habe. Darauf sei sie als Esel in einem Prinzessinnenkleid zu sehen gewesen. "Mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe heute tolle Nachrichten von meinem Anwalt bekommen", sagt Walentina. Die Zivilklage sei durch, das Verfahren sei am heutigen Tag entschieden worden. Ergebnis: Das Bild muss gelöscht werden, und Can soll die Prozesskosten tragen.

Die 25-Jährige erklärt, sie habe zunächst eine einstweilige Verfügung erwirkt und eine Unterlassungsklage angestrengt, die Can jedoch nicht unterschreiben wollte. "Dann ging das Ganze vor Gericht. Jetzt muss er das Bild runternehmen und den Prozess bezahlen", fasst sie im Gespräch mit dem Medium zusammen. Nach ihrer Darstellung rechnet sie damit, dass damit endlich Ruhe einkehrt: "Wenn er sich nicht dran hält, sowas ist dann teuer." Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass parallel ein weiteres Verfahren läuft. Es handelt sich um ein Strafverfahren, in dem Walentina Gewaltvorwürfe gegen Can erhebt. Dazu sagt sie: "Da warte ich immer noch auf einen Termin, dass es jetzt zu einer Hauptverhandlung kommt. Ich kann nur hoffen, dass es schnell vorbeigeht, damit ich mit dem Thema abschließen kann. Für meine Psyche ist das gar nicht gut, immer wieder damit konfrontiert zu werden", so Walentina bei Trashkurs.

Der Streit rund um das KI-Bild hatte bereits vor einem Monat hohe Wellen geschlagen. Damals hatte Can mit einer Bilderreihe auf Instagram provoziert, in der er drei Fotos präsentierte: Eines davon zeigte ihn zusammen mit Aleksandar Petrovic (34) im Bett – ein weiteres mit einer anonymen Person, und das dritte war das berüchtigte manipulierte Bild mit Walentina als Esel im Prinzessinnenkleid. Besonders dieses Foto wurde in den sozialen Medien stark kritisiert. In mehreren Videos, die Walentina in ihrer Story teilte, warf ihr Umfeld Can Demütigung und Unsensibilität vor. Ihr bester Freund Fatih Yüksel stellte die Frage: "Ist es lustig, eine Frau runterzumachen, die Schläge kassiert hat?" Auch andere zeigten sich entsetzt. Eine Bekannte von Walentina sagte: "Geht's dem Typen eigentlich noch gut?"

RTL Walentina Doronina und Can Kaplan

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan hält die Hand eines KI-bearbeiteten Esels

Imago Reality-TV-Darstellerin Walentina Doronina beim BILD Renntag 2024 in Gelsenkirchen