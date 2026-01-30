Diesem Dschungelcamper räumt Walentina Siegeschancen ein

Im Dschungelcamp geht es hoch her. Noch sind alle zwölf Kandidaten im Camp und buhlen um den Thron. Doch welcher Star hat tatsächlich Chancen auf die begehrte Krone? Dazu gibt Realitystar Walentina Doronina (25) im Gespräch mit Bild ihren Senf ab. "Ich könnte mir immer noch vorstellen, wenn die Ariel jetzt mal Gas gibt und die Spiele auch antritt, dass sie wirklich Potenzial hat, die Dschungelkrone mit nach Hause zu nehmen", findet Walentina und bekennt sich damit als Ariel-Fan.

Auch Hubert Fella (58) darf sich laut Walentina Chancen auf den Sieg ausrechnen. "Ich finde auch Hubert total amüsant", meint die Germany Shore-Bekanntheit. Samira Yavuz (32) könne das Rennen laut Walentina auch noch machen, "wenn sie mehr aus sich rauskommt." Einen Kandidaten sieht sie jedoch definitiv nicht auf dem Thron: Gil Ofarim (43). Sie urteilt: "Von Gil brauchen wir nicht reden, ich glaube nicht, dass irgendwer für ihn anruft."

Walentina ist nicht die Einzige, die mit Gil nichts anfangen kann. Erst gestern Abend, an Tag sechs im Dschungel, platzte Nicole Belstler-Boettcher (62) der Kragen und sie konfrontierte den Sänger. Die Schauspielerin warf Gil vor, sich hinter einer Verschwiegenheitsklausel zu verstecken und wetterte: "Man darf dich also nicht anrühren, aber du darfst dich hier rehabilitieren?" Doch es gibt auch Ex-Dschungelcamper, die Gils Art schätzen – wie zum Beispiel Thorsten Legat (57).

Imago Reality-TV-Darstellerin Walentina Doronina beim BILD Renntag 2024 in Gelsenkirchen

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026