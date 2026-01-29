Konkurrenz? So steht Walentina Doronina zu Dschungel-Ariel

Walentina Doronina (25) ist im Reality-TV bekannt dafür, auch mal anzuecken und kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Im Dschungelcamp tut es ihr in diesem Jahr Ariel gleich. Sieht Walentina in der 22-Jährigen eine Konkurrentin oder eine Gleichgesinnte? "Ich sage mal so, Ariel wird natürlich niemals meinen Platz einnehmen, aber sie macht das gut", lobt die Germany Shore-Bekanntheit im Interview mit Bild.

Laut Walentina weiß Ariel ganz genau, was die Zuschauer wollen. "Am Ende wollen wir alle unterhalten werden, wir wollen Drama, wir wollen Feuer und wenn kein anderer die Fragen stellt, deren Antworten wir wissen wollen, dann macht's halt Ariel", findet sie. Gleichzeitig erkennt sie an, dass das Verhalten der Prominent getrennt-Bekanntheit manchmal ein bisschen "drüber" ist. Walentina vermutet: "Ich glaube, sie hatte am Anfang echt einige Sympathiepunkte und damit auch Potenzial auf die Krone, aber mit der Spielverweigerung hat sie sich das, glaube ich, ein bisschen verbaut."

Mit den verlorenen Sympathiepunkten könnte Walentina recht behalten. An Tag vier sollte Ariel an der Seite von Gil Ofarim (43) und Eva Benetatou (33) zur Dschungelprüfung antreten. Auf dem Weg zum Set kam es jedoch zu einer Auseinandersetzung. Im Anschluss lehnte Ariel die Teilnahme an der Prüfung aus moralischen Gründen ab. Fans forderten daraufhin, dass die Verweigerin das Camp verlassen soll.

Paramount+, RTL Collage: Walentina Doronina, Ariel

Imago Reality-TV-Darstellerin Walentina Doronina beim BILD Renntag 2024 in Gelsenkirchen

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026