Netflix verlängert "Emily in Paris" für eine sechste Staffel

Nur zwei Wochen nach dem Start der fünften Staffel steht fest: Emily in Paris geht weiter! Netflix hat am Montag, 5. Januar, offiziell bestätigt, dass die Erfolgsserie mit Lily Collins (36) als Emily Cooper eine sechste Staffel bekommt. In einem Ankündigungsvideo auf Instagram pustet Lily eine 6-Kerze auf einem Croissant aus, dazu der Kommentar des Streamers: "Home sweet home. 'Emily in Paris' kehrt für Staffel 6 zurück." Während die aktuelle Staffel seit dem 18. Dezember auf Netflix läuft, rätseln Fans bereits, wie es in Paris, Rom – und vielleicht Griechenland – mit Emily, Mindy, Gabriel und den anderen weitergehen wird.

Das Finale der fünften Staffel endet mit gleich mehreren offenen Fragen. In einer romantischen Gondel-Szene in Venedig nimmt Mindy, gespielt von Ashley Park (34), den Heiratsantrag von Nicolas de Léon an – obwohl es kurz zuvor noch zwischen ihr und Alfie geknistert hatte. Serienerfinder Darren Star (64) verriet gegenüber Deadline: „Alles ist möglich, und ich finde, die beiden hatten viel Chemie.“ Als Alfie schließlich den Ring an Mindys Finger entdeckt, gratuliert er ihr – während sie selbst fassungslos fragt: „Was mache ich da?“ Auch Emilys Liebesleben bleibt chaotisch: Nach der Trennung von Marcello erhält sie überraschend eine Einladung von Gabriel nach Griechenland. Und auch Sylvies Agentur Agence Grateau steht auf wackligen Beinen, nachdem sie einen finanziellen "weißen Ritter" ins Boot holen musste.

Hinter den Kulissen zeigt sich, wie sehr die Serie ihr Publikum inzwischen weltweit erreicht. Netflix meldet 26,8 Millionen Views für Staffel fünf innerhalb von nur elf Tagen, die Staffel schaffte es in 91 Ländern in die Top Ten, in 24 Ländern sogar auf Platz eins – darunter Frankreich. Lily erzählte im Interview mit People, sie habe die Entscheidung ihrer Figur im Finale "geliebt" und betonte, wie sehr jede Beziehung Emily etwas über sich selbst lehre. Neben Lily und Ashley gehören unter anderem Philippine Leroy-Beaulieu (62), Lucas Bravo (37), Samuel Arnold (34), Bruno Gouery, William Abadie und Lucien Laviscount (33) zum festen Ensemble. Serienmacher Darren beschreibt das Team gern als wachsende Familie und erklärte, er mache weiter, "solange man uns will", was Fans hoffen lässt, dass die Geschichte von Liebe, Freundschaft und Großstadtchaos noch lange nicht auserzählt ist.

Anzeige Anzeige

Imago Philippine Leroy-Beaulieu, Lily Collins und Ashley Park 2024 bei "Emily in Paris: The Magic Behind the Scenes" in New York

Anzeige Anzeige

Netflix Lily Collins als Emily Cooper in der fünften Staffel von "Emily in Paris"

Anzeige Anzeige

Getty Images Cast und Team von "Emily in Paris" 2025