Ex-Prinz Andrew: Trotz Verhaftung bleibt er in Thronfolge

Prinz Andrew (66) steht trotz seiner Festnahme im Februar 2026 weiterhin auf Platz acht der britischen Thronfolge. Der zweite Sohn von Königin Elizabeth II. (†96) und Prinz Philip (†99) wurde an seinem 66. Geburtstag wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch verhaftet, was für erhebliches Aufsehen sorgte. Vor ihm in der Thronfolge stehen neben Thronfolger Prinz William (43) und dessen Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7) auch Prinz Harry (41) sowie dessen Kinder Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4). König Charles III. (77) äußerte sich in einem Statement des Buckingham-Palastes besorgt über die Vorwürfe gegen seinen Bruder und sicherte den Ermittlungsbehörden seine volle Unterstützung und Zusammenarbeit zu. "Ich habe mit tiefster Besorgnis die Nachrichten über Andrew Mountbatten-Windsor und den Verdacht auf Amtsmissbrauch erfahren", ließ der Monarch verlauten.

Royalexperte Gareth Russell erklärte gegenüber Us Weekly, dass Andrew wahrscheinlich erst dann aus der Thronfolge entfernt werden könne, wenn er tatsächlich verurteilt werde. "Wenn das Parlament dies vor einer Verurteilung täte, könnte ihm vorgeworfen werden, den Fall gegen ihn zu präjudizieren", so der Experte. Es sei jedoch ein Irrglaube, anzunehmen, dass eine Entfernung aus der Thronfolge nicht möglich sei. "Es gibt Gesetze, die Jahrhunderte zurückreichen und es dem Parlament erlauben, dies zu tun", betonte Russell und verwies auf historische Präzedenzfälle aus den Jahren 1326 und 1327 sowie dem frühen 20. Jahrhundert. Andrew waren bereits im Oktober 2025 alle königlichen Titel und Ehrenbezeichnungen entzogen worden, Monate bevor es zu seiner Festnahme kam.

Andrew ist der jüngere Bruder von Charles und der zweite Sohn von Königin Elizabeth und Prinz Philip. Harrys Nachwuchs Archie und Lilibet stehen in der Rangfolge direkt vor Andrew, weil die Linie des älteren Bruders des Monarchen vorrangig ist. William bildet mit Prinzessin Kate (44) eine fünfköpfige Familie: George, Charlotte und Louis stehen in genau dieser Reihenfolge nach ihrem Vater in der Liste. Diese familiären Zusammenhänge erklären, warum Andrew heute weiter hinten steht, während sein Name dennoch Teil der offiziellen Thronfolge bleibt.

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Andrew, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder im Mai 2025