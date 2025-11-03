Dieser Rat von Goldie Hawn hat Kate Hudsons Leben geprägt

Kate Hudson (46) wurde bei der Veranstaltung Variety Power of Women in Los Angeles für ihre Karriere geehrt. Neben Stars wie Sydney Sweeney (28) und Jamie Lee Curtis (66) nahm sie, wie Hello! berichtet, den Preis entgegen und sprach dabei über die prägende Erziehung durch ihre berühmte Mutter Goldie Hawn (79). Besonders hob sie eine strenge Regel hervor, die Goldie ihr früh mit auf den Weg gab: "Geh deinen eigenen Weg." Kate erklärte, dass ihre Mutter sie gelehrt habe, sich in der Schauspielindustrie selbstständig zu behaupten und keine vorgefertigten Wege zu gehen. Gleichzeitig schilderte sie, wie es ihr geholfen habe, mutige und risikoreiche Entscheidungen gegen den "Status quo" zu treffen.

Ihre Mutter Goldie hatte Kates Karriere in jungen Jahren bewusst ausgebremst. In einem Interview mit dem Magazin People verriet die Schauspielerin und Produzentin, dass sie während Kates Schulzeit absichtlich Angebote ablehnte: "Ich wollte, dass sie ein normales Leben führt und die Schule beendet, bevor sie diese Entscheidungen trifft." Goldie sei es wichtig gewesen, dass ihre Kinder aus eigener Kraft und Überzeugung ihren Weg finden. Auch ihr Lebensgefährte Kurt Russell (74) gab Kate frühzeitig einen wichtigen Rat mit: "Liebe, was du tust, weil du es liebst, nicht, weil du darauf angewiesen bist."

Die Erziehung von Goldie und Kurt scheint von der Überzeugung geprägt gewesen zu sein, dass Kinder ihren eigenen Weg bahnen sollen – auch wenn dieser herausfordernd sein mag. Goldie, die selbst eine beeindruckende Karriere in Hollywood aufgebaut hat, erklärte: "Wer will nicht besser sein als seine Eltern? Das ist der Punkt. Es ist unsere Aufgabe, den nächsten Schritt zu machen, größer und besser zu sein." Für Kate, die ihrer Mutter in Sachen Erfolg und Beliebtheit in nichts nachsteht, hat sich dieser Ansatz offensichtlich bewährt.

Getty Images Goldie Hawn und Kate Hudson im November 2021

Getty Images Goldie Hawn, Schauspielerin

Getty Images Kurt Russell, Goldie Hawn und Kate Hudson im September 2024