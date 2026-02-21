Plagiatsvorwürfe: Kopierte eine andere Girlgroup NewJeans?

NewJeans machte im vergangenen Jahr mehr durch den Rechtsstreit mit ihrem Label als durch Musik Schlagzeilen. Nun stehen sie zusätzlich im Zentrum eines Plagiatsprozesses. Allerdings könnte die K-Pop-Girlgroup diejenige sein, die plagiiert wurde. Der Vorwurf kam im Prozess zwischen dem Label HYBE und der Musikproduzentin Min Hee Jin. Diese äußerte laut dem Magazin Sports Kyunghyang den Verdacht, dass die Gruppe ILLIT NewJeans kopiert habe. Beide Girlgroups stehen in der HYBE Corporation unter Vertrag. Als Beweis legte Hee Jin Chat-Nachrichten vor, die sie mit BTS-Mitglied V (30) austauschte. Besonders eine Nachricht des Sängers an die Produzentin rückt dabei in den Vordergrund: "Ich habe sie [die Gruppen] gesehen und dachte... Sie sind sich irgendwie ähnlich."

Aktuell ist allerdings noch nicht nachgewiesen, ob ILLIT tatsächlich Eigenschaften in Musik und Konzept von NewJeans übernommen hat. Das Seoul Central District Court scheint Hee Jins Verdacht aber zuzustimmen, denn das Gespräch mit V wurde als Beweis vor Gericht zugelassen. In den Prozessakten wurde vermerkt, dass Hee Jins Äußerung, es könne sich um ein Plagiat handeln, begründet, angemessen und somit "nicht falsch" sei. Das könnte den Streit zwischen der 47-Jährigen und HYBE nun positiv in ihre Richtung drehen. Ursprünglich befinden sich beide Parteien vor Gericht, weil das Unternehmen Hee Jin vorwarf, Details zu Vertragsstreitigkeiten öffentlich gemacht zu haben und "durch Einbeziehung der Presse verschärft" zu haben. Der Richter soll aber mittlerweile schon festgestellt haben, dass das Label selbst schuldig sei, da es einen Exklusivbericht veröffentlichte, als es Untersuchungen gegen die Produzentin und das zu HYBE gehörige Label ADOR einleitete.

ADOR ist ein unabhängiges Label innerhalb von HYBE und steht hinter der Gruppe NewJeans. Hee Jin produzierte zudem die Musik der vier Mädels. Somit sind die internen Untersuchungen auf die Auseinandersetzung von NewJeans und ADOR zurückzuführen. Der Prozess, den die Mädchen lostraten, stellt beinahe ein Unikat in der K-Pop-Branche dar, denn nur selten lehnen Idols sich so sehr gegen ihre Labels auf. Die Gruppe wollte ADOR ursprünglich aufgrund unfairer Vertragskonditionen verlassen. Daraus wurde nichts und es entbrannte ein chaotischer Prozess, der dem Image von NewJeans extrem schadete. Unter anderem wurde als Konsequenz der Vertrag mit Ex-Mitglied Danielle aufgelöst. Die Bunnies, wie die NewJeans-Fans genannt werden, stehen dennoch geschlossen hinter ihnen und wandten sich sogar an das südkoreanische Kulturministerium, um Unterstützung zu bekommen.

Imago Hyein, Hanni Pham, Minji, Danielle Marsh und Haerin von NewJeans bei den Billboard Women in Music, 2024

Getty Images V im April 2022

Getty Images ILLIT bei der Jacquemus Menswear Fall/Winter 2026-2027 Show während der Paris Fashion Week, 2026