Goldie Hawn und Kurt Russell strahlen verliebt in Aspen

Großer Auftritt im Winterwunderland von Aspen: Goldie Hawn (80) und Kurt Russell (74) zeigten sich beim St. Regis World Snow Polo im Rio Grande Park nun bestens gelaunt. Die Schauspielerin setzte laut Daily Mail auf einen eleganten weißen Mantel und schwarze Stiefel, abgerundet von einer großen schwarzen Sonnenbrille. An ihrer Seite schlenderte Kurt Russell in einem farbenfroh gemusterten Mantel, kombiniert mit rot-schwarz kariertem Hemd, braunen Stiefeln und Cowboyhut. Gemeinsam genossen sie das exklusive Event in Colorado und posierten nah beieinander, während um sie herum der Polosport und die Bergkulisse für perfekte Winterstimmung sorgten.

Zwischen Polofeld und VIP-Bereich verbrachten die beiden den Tag sichtbar entspannt. Immer wieder blieben sie stehen, unterhielten sich und posierten vertraut miteinander. Für besonders ausgelassene Momente sorgte laut Daily Mail zudem ein Gespräch mit Schauspieler Colman Domingo (56), der Goldie herzlich zum Lachen brachte. Die fröhlichen Bilder aus dem Schnee folgen auf einen sehr persönlichen Auftritt der Schauspielerin in Los Angeles. Bei einer Fragerunde nach einer Sondervorführung ihres Films "The Sugarland Express" im Academy Museum sprach Goldie offen über ihre Familie sowie ihren Umgang mit Ruhm und Karriere. Gegenüber dem People Magazine erklärte sie, wie wichtig ihr ein möglichst normales Aufwachsen ihrer Kinder gewesen sei – auch wenn dies bedeutete, Chancen in Hollywood zunächst bewusst auszubremsen.

So erzählte Goldie, dass sie Tochter Kate Hudson (46) während der Schulzeit gezielt einen TV-Job verwehrt habe, weil sie wollte, dass sie ein normales Leben führt und zunächst ihre Ausbildung abschließt. "Sie müssen ihren eigenen Weg finden", sagte sie gegenüber dem People Magazine. Heute sind Kate, Oliver Hudson (49) und Wyatt Russell selbst erfolgreiche Schauspieler. Dennoch betont Goldie, dass sie ihre Kinder und inzwischen acht Enkelkinder vor allem für ihren Charakter schätzt: "Was sich gut anfühlt, ist, dass sie großartige Menschen sind", erklärte sie und ließ durchblicken, dass ihre Familie für sie stets an erster Stelle steht.

Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russell beim St. Regis World Snow Polo Championships 2025 in Aspen, Colorado

Getty Images Goldie Hawn und Colman Domingo bei den St. Regis World Snow Polo Championships 2025 in Aspen, Colorado

Getty Images Kurt Russell und Goldie Hawn mit ihren Kindern Kate Hudson, Oliver Hudson und Wyatt Russell