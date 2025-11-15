Goldie Hawn spricht über Beschneidung ihres Sohnes Oliver

Goldie Hawn (79) hat in einer Folge des Podcasts "Sibling Revelry" mit ihren Kindern Oliver (49) und Kate Hudson (46) ihre Erinnerungen an Olivers Beschneidung geteilt – und das mit einer Anekdote, die für reichlich Gelächter sorgte. Goldie erzählte, dass ihr Sohn gerade einmal einen Monat alt war, als der Eingriff stattfand. "Ich war wirklich, wirklich aufgeregt. Ich wollte dabei sein, um ihn zu beruhigen", berichtete sie. Der behandelnde Arzt habe sie jedoch warten lassen und später zu ihr gesagt: "Sie werden froh sein zu hören, dass ich eine größere Klemme brauchte." Goldie erinnerte sich lachend an ihre entgeisterte Reaktion: "Oh mein Gott, was bedeutet das jetzt?"

Oliver, der offenkundig mit einer Mischung aus Verlegenheit und Humor reagierte, gab zu, dass diese Geschichte bereits in der Vergangenheit öffentlich gemacht worden war. Auch die amerikanische Journalistin Mel Robbins, die in der Podcast-Episode als Gast dabei war, konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Sie fragte Oliver humorvoll, ob er seiner Mutter jemals dafür gedankt habe, diese Details preiszugeben. "So in etwa", entgegnete er mit einem Lachen. Mel konterte und meinte, dass es "besser sei, als wenn sie gesagt hätte, dass sie keine kleine Klemme finden konnten."

Goldie, die von Oliver kürzlich als "fantastische Großmutter" bezeichnet wurde, feiert am 21. November ihren 80. Geburtstag. In einem Interview mit dem Magazin People verriet er, dass seine Mutter auf große Feierlichkeiten verzichten möchte und die Familie stattdessen eine ruhige Zusammenkunft plane. "Ich habe so viele Ideen vorgeschlagen, sogar eine Reise nach Indien, aber sie will es ganz entspannt halten", erklärte Oliver. Goldie hat insgesamt drei Kinder – Kate, Oliver und Wyatt – sowie acht Enkelkinder, die sie liebevoll "GoGo" nennen. Die Familie ist bekannt für ihren engen Zusammenhalt.

Collage: Getty Images, Mike Coppola/Getty Images Collage: Goldie Hawn und Oliver Hudson

Getty Images Oliver Hudson, Schauspieler

Getty Images Kurt Russell und Goldie Hawn mit ihren Kindern Kate Hudson, Oliver Hudson und Wyatt Russell

