Ehe-Horror bei Quinton Aaron: Mordvorwurf und Täuschung

Quinton Aaron (41), bekannt aus dem Film "The Blind Side", erhebt schwere Vorwürfe gegen Margarita Aaron, die sich selbst als seine "spirituelle Ehefrau" bezeichnet. Der Schauspieler ist überzeugt, dass Margarita versucht habe, ihn zu töten, wie er gegenüber dem Portal TMZ erklärte. Quinton gibt an, dass die Frau ihn angelogen habe, indem sie verheimlichte, dass sie noch rechtmäßig mit einem anderen Mann verheiratet ist. Der 41-Jährige habe bereits seiner Familie, engen Freunden und dem Krankenhauspersonal mitgeteilt, dass er weder mit ihr sprechen noch sie sehen wolle. In seinem Statement bezeichnete Quinton Margarita sogar als "satanisch" und kündigte an, sich künftig auf seine Genesung, seinen Glauben, seine Familie und seine Karriere konzentrieren zu wollen.

Margarita weist die Mordvorwürfe entschieden zurück und betont, dass sie Quinton liebe und ihn sogar zu einem gesünderen Lebensstil gedrängt habe. Sie argumentiert, dass Quinton eine Vorgeschichte mit Gesundheitsproblemen habe und sie ihn sogar in einem Krankenhaus kennengelernt habe – seine jüngste Einlieferung sei daher nicht ihre Schuld. Die Frau beschreibt sich selbst als "spirituelle Frau Gottes" und erklärt: "Wenn irgendetwas von 'Geistern' oder 'Satanischem' kommt, dann von Quintons Seite der Familie." Bezüglich ihrer bestehenden Ehe erklärt Margarita, dass Quinton gewusst habe, dass sie möglicherweise noch verheiratet sei, da ihr entfremdeter Ehemann sich weigere, die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Sie hatte sich im Krankenhaus gegenüber dem medizinischen Personal als Quintons Ehefrau ausgegeben und behauptet, die beiden seien "spirituell verheiratet".

Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist Quintons kürzlich erlittener Schlaganfall im Rückenmark, der zu seiner Krankenhauseinweisung führte. Jarred, Quintons jüngerer Bruder, hat mittlerweile eine einstweilige Verfügung gegen Margarita erwirkt, die der Schauspieler nach eigenen Angaben vollständig unterstützt. Quinton wurde durch seine Rolle im Film "The Blind Side" an der Seite von Sandra Bullock (61) bekannt, in dem er den Footballspieler Michael Oher verkörperte.

Getty Images Quinton Aaron, Schauspieler

Stewart Cook/REX/Shutterstock Quinton Aaron beim Carousel of Hope Ball in Los Angeles 2016

Getty Images Sandra Bullock und Quinton Aaron bei den Oscars, 2010

