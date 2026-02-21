Shia LaBeouf nutzte homophobe Beleidigungen bei Festnahme

Shia LaBeouf (39) gerät nach seiner Festnahme in New Orleans immer weiter in die Kritik. Nachdem der Schauspieler in den frühen Morgenstunden des 17. Februar nach einer Prügelei vor einer Bar in Louisiana verhaftet worden war, kommen nun neue Details ans Licht. Wie das Portal Just Jared mit Bezug auf den offiziellen Polizeibericht meldet, wird Shia nun in zwei Fällen der Körperverletzung beschuldigt. In dem Bericht ist wohl auch festgehalten, dass der Filmstar bei der Auseinandersetzung und sogar noch während der polizeilichen Maßnahmen mehrfach eine homophobe Beleidigung benutzt haben soll.

Demnach gab die andere an der Schlägerei beteiligte Person gegenüber den Behörden an, Shia habe das Schimpfwort mehrmals hintereinander verwendet. Auch die eingesetzten Beamten hielten fest, dass der Darsteller das homophobe Wort gegen Anwesende gerichtet haben soll. Mittlerweile kursiert im Netz ein Video der Auseinandersetzung. Welche konkreten Umstände zu der körperlichen Auseinandersetzung geführt haben, ist bislang nicht im Detail bekannt. Klar ist aber, dass Shia sich nun wegen zweier mutmaßlicher Körperverletzungsdelikte verantworten muss.

Nur wenige Tage vor der Festnahme hatte der Schauspieler bereits für Aufsehen gesorgt, als er sich in New Orleans mit einer Gruppe von Menschen über Religion und Sex unterhielt. In dem skurrilen Gespräch hatte sich Shia als katholisch bezeichnet und sich selbst als "ausgewachsenen Weirdo" beschrieben. Die jüngsten Vorfälle reihen sich in eine Serie von Kontroversen ein, die den Schauspieler in den vergangenen Jahren immer wieder begleitet haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shia LaBeouf, Schauspieler

Anzeige Anzeige

X.com / @thecampaignbook Shia LaBeoufs, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Shia LaBeouf im November 2019 in Hollywood