Drew Barrymore war schon als Kind Opfer von Schönheitsdruck

Drew Barrymore (50) hat in ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show" ein bewegendes Geständnis gemacht. Die Schauspielerin zeigte ein Foto von sich im Alter von zehn Jahren und sprach darüber, wie sie damals mit harscher Kritik an ihrem Aussehen konfrontiert wurde. "Ich wurde als zu schwer bezeichnet, zu jung, nicht blond genug, einfach nicht passend für die Erwartungen anderer", erinnerte sie sich unter Tränen. Sie erklärte, dass solche Kommentare bereits seit ihrer frühen Kindheit an der Tagesordnung waren und sie jahrelang belasteten.

In der Sendung wandte sich Drew auch direkt an das jüngere Publikum, das vielleicht ähnliche Erfahrungen macht. Sie erklärte, wie wichtig es sei, sich selbst an erste Stelle zu setzen und nicht zu versuchen, es allen anderen recht zu machen. "Wahre Zufriedenheit kommt von innen", betonte sie und fügte hinzu, dass es ein Kampf sei, sich von überzogenen Idealen zu lösen und zu sich selbst zu stehen. Drew teilte zudem eine Botschaft der Hoffnung: Obwohl solche Kämpfe wiederholt im Leben auftauchen könnten, sei es möglich, sich selbst zu retten und wieder aufzubauen.

Drew, die bereits im Alter von vier Jahren ihre Filmkarriere begann, blickt heute mit einer anderen Perspektive auf ihr Leben zurück. Sie betonte, wie wichtig es sei, Grenzen zu setzen, und erklärte: "Heute weiß ich, dass niemand das Recht hat, an meinem Glück zu nagen – das gehört ganz mir." Mit dieser Einstellung möchte sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere ermutigen, den Glauben an sich selbst zu behalten. Persönliche Freiheit und Gelassenheit seien laut Drew entscheidend, um Schönheitsdruck und gesellschaftlichen Erwartungen zu widerstehen.

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Drew Barrymore und Steven Spielberg, 1982

Getty Images Drew Barrymore beim "TCM Classic Film Festival" in New York City