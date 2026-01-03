Kieran Culkins Frau Jazz teilt erstes Foto mit neuem Baby

Baby-Glück bei Kieran Culkin (43) und Jazz Charton: Auf Instagram zeigt Jazz das erste Foto mit Baby Nummer drei – und lässt ihre Fans an den letzten Monaten der Schwangerschaft teilhaben. In einer am Donnerstag, den 1. Januar, geteilten Bilderserie posiert die Britin mit rundem Bauch am Strand, schießt lockere Spiegel-Selfies und streut humorvolle Hinweise auf ihr Mama-Update. Der große Moment kommt am Ende: Jazz trägt ihr Neugeborenes auf der Brust, eingekuschelt in einen braunen, flauschigen Strampler. Zu sehen sind die beiden bei einem winterlichen Spaziergang, Jazz mit neonfarbener Mütze, das Baby mit dem Gesicht von der Kamera weggedreht.

In der Bilderreihe dokumentiert Jazz ihre Schwangerschaft mit viel Humor. Auf einem Foto trägt sie einen weiten Hoodie, über den sie den Satz "Ich werde dir nicht sagen, dass ich ein Neugeborenes habe, aber es wird Zeichen geben" geschrieben hat. Direkt danach folgt ein Bild von Weißkohlblättern und Sonnenblumen-Lecithin – ein Augenzwinkern in Richtung Stillzeit und Wochenbett. Unter die Bilder schreibt Jazz schlicht "Bump and dump 2025" und fasst damit ihre Schwangerschaft und den Übergang in den neuen Alltag mit drei Kindern zusammen.

Für Kieran und Jazz ist es nach Tochter Kinsey Sioux und Sohn Wilder Wolf das dritte gemeinsame Kind – aus dem Quartett wird nun ein Quintett. Der Schauspieler hatte seine Familienpläne schon bei großen Momenten auf der Bühne mit einem Lächeln angedeutet, als er laut People von "mehr Kindern" träumte und seine Frau öffentlich daran erinnerte, dass der März 2025 als augenzwinkernde Deadline im Raum stand. Abseits des Rampenlichts pflegt das Paar einen zurückhaltenden Stil, zeigt nur ausgewählte Einblicke und setzt auf Humor und kleine Zeichen statt großer Bekanntgaben.

Instagram / jazzcharton Jazz Charton und ihr neugeborenes Baby

Getty Images Jazz Charton und Kieran Culkin bei den Oscars 2025

Getty Images Kieran Culkin und Jazz Charton, September 2025