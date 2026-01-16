Comeback mit Ex Laura? Pietro Lombardi lässt die Tür offen

Pietro Lombardi (33) stellt sich den neugierigen Fragen von Oliver Pocher (47) – und spricht offen über seinen Beziehungsstatus mit Laura Maria Rypa (30). In der neuen Folge des Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt", die am Freitag erschien und die Pietro erstmals gemeinsam mit dem Comedian moderiert, wird es persönlich. Auf die direkte Nachfrage "Jetzt ist aber wirklich Schluss?" reagiert der Sänger überraschend gelassen. Ein endgültiges Wort will er nicht sprechen. "Ausschließen kann man nie was. Am Ende des Tages verstehen wir uns, wir haben ein gutes Verhältnis", betont Pietro im Gespräch.

Im Verlauf der Folge gibt der Musiker weitere Einblicke in sein Gefühlsleben und die Dynamiken mit seinen Ex-Partnerinnen. Er betont erneut, dass er zu Laura ein "sehr gutes Verhältnis" habe, während der Kontakt zu seiner Ex-Frau Sarah Engels (33) anders aussieht: "Mit Sarah, da geht's ums Kind und die Schulen, und nicht mehr und nicht weniger." Zudem kommt ein sensibles Thema auf: Was passiert, wenn die Ex einen neuen Partner hat? Pietro gibt offen zu: "Ich würde mich nicht darüber freuen, wenn Laura morgen kommt und sagt, sie hat einen Neuen. Das würde mich auf jeden Fall verletzen."

In Pietros Worten schwingen viele Zwischentöne mit. Er und die Influencerin scheinen bemüht, klare Grenzen zu ziehen und dennoch in gutem Kontakt zu bleiben. Laura setzte in den vergangenen Wochen eigene Akzente und sprach öffentlich davon, ihren Weg weiterzugehen – auch symbolisch: Sie ließ ihr Pietro-Tattoo am Ringfinger mit einer Rose covern. "Eine Rose steht für Schönheit, Stärke und Wachstum. Sie erinnert mich daran, dass nicht nur die schönen, sondern auch die schmerzhaften Momente ihren Platz im Leben haben", erklärte sie auf Instagram.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi und Sarah Engels im April 2016

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, Oktober 2025