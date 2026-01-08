Pietro Lombardi dankt Ex Laura Maria Rypa für Sohn Leano

Pietro Lombardi (33) feiert heute den Geburtstag seines Sohnes Leano. Doch an diesem besonderen Tag denkt der Musiker auch an seine Ex-Partnerin Laura Maria Rypa (30). In seiner Instagram-Story teilt der Sänger ein Video, das sie kurz vor der Geburt des Jungen zeigt. "Danke dir für alles. Heute warst du die stärkste Frau überhaupt und hast unser Wunder auf die Welt gebracht", schreibt der DSDS-Gewinner dazu und betont: "Danke, dass du so eine wundervolle Mutter für unsere Kinder bist."

Auch Laura erinnert sich an Leanos Ehrentag an seine Geburt. "Heute denke ich so oft daran, wie du viel zu früh auf diese Welt gekommen bist, so klein und zart, und trotzdem von Anfang an so stark. Du hast gekämpft, ohne es zu wissen, und ich habe in dieser Zeit gelernt, wie sich Angst und Hoffnung gleichzeitig anfühlen und wie tief Liebe gehen kann", teilte sie in einem emotionalen Beitrag im Netz mit. Mittlerweile sei das einstige Frühchen ein lebhaftes, glückliches Kind, das der Influencerin jeden Tag Freude bereitet.

Laura und Pietro müssen den Alltag mit ihren Kindern seit der Trennung neu regeln. Die Social-Media-Bekanntheit und der Popstar teilen sich die Söhne Leano und Amelio. Gleichzeitig hat der TV-Star außerdem einen Sohn namens Alessio mit seiner Ex-Partnerin Sarah Engels (33). Keiner der Sprösslinge lebt inzwischen durchgehend bei dem Kindsvater. Für Pietro ist dies ein schmerzhaftes Thema. "Ihr fehlt mir jeden Tag – und zwar alle drei gleich", offenbarte er Ende des vergangenen Jahres im Netz.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025