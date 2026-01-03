Das hat sich Laura Maria Rypa für das neue Jahr vorgenommen

Für Laura Maria Rypa (30) endet ein turbulentes Jahr mit einer klaren Vision für die kommenden Monate. Nach der Trennung von Sänger Pietro Lombardi (33), mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat und sogar verlobt war, richtet die Influencerin den Fokus wieder auf sich selbst. In einer aktuellen Instagram-Story gibt sie Einblicke in ihre Vorsätze für das neue Jahr: "Dieses Jahr tue ich extrem viel für meinen Körper." Offenbar will sich die Social-Media-Persönlichkeit auf ihr eigenes Wohlbefinden konzentrieren – ein mutiger Schritt nach einem schwierigen Jahr.

Lauras Worte wirken weniger wie schnelle Vorsätze, die nach wenigen Wochen verpuffen, sondern wie ein längerer Prozess, den sie bewusst angehen möchte. "Schritt für Schritt zurück zu mir", schreibt sie weiter und deutet damit an, dass sie nicht nur körperlich, sondern auch emotional wieder zu ihrer Mitte finden will. Konkrete Details zu Sport, Ernährung oder anderen Maßnahmen verrät die zweifache Mama bisher nicht, doch die Richtung ist klar: weniger Chaos, mehr Struktur – und ein klarer Fokus darauf, sich im eigenen Körper wieder wohler zu fühlen.

Privat hat sich Laura in den vergangenen Monaten bereits einige Baustellen vorgenommen und abgearbeitet. Das liebevoll eingerichtete Traumhaus, das ursprünglich für das gemeinsame Leben mit Pietro gedacht war, gehört inzwischen komplett ihr, nachdem sie seinen Anteil übernommen hat. Dort lebt sie nun mit den beiden Söhnen und verbringt viele ruhige Momente mit der Familie, wie sie immer wieder in Stories zeigt. Für ihre Fans wirkt die Influencerin dabei nahbar: Zwischen Kinderalltag, Hausorganisation und Content-Produktion nimmt sie sich Raum für ehrliche Einblicke und spricht offen über Phasen, in denen ihr vieles zu viel wurde.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, Dezember 2025