Neuer "Wilsberg" läuft zum Jahresbeginn 2026 im ZDF

Ein spannendes neues Abenteuer erwartet die Fans von "Wilsberg" im ZDF. Ab dem 2. Dezember 2025 ist die Folge "Trügerische Sicherheit" in der Mediathek verfügbar, bevor sie am 3. Januar 2026 um 20:15 Uhr im Hauptprogramm ausgestrahlt wird. Der Privatdetektiv Georg Wilsberg, gespielt von Leonard Lansink, gerät in eine brutale Einbruchserie, die plötzlich ein tödliches Opfer fordert. Als der Leiter eines Jugendzentrums, Henry Möbius, nach dem jüngsten Einbruch tot aufgefunden wird, sind deshalb nicht nur Kommissarin Anna Springer und ihr Team im Dauereinsatz. Gleichzeitig bekommt Georg von Sina Beerfeld den scheinbar harmlosen Auftrag, ihren Teenagersohn Nils zu beschatten – und landet ausgerechnet vor dem Haus des Toten.

Mehrere Spuren verflechten sich: Nils verdächtigt seinen Stiefvater Julian, hinter der Einbruchsserie zu stecken, vielleicht sogar hinter dem Mord. Der Junge vertraut nur noch seinem Therapeuten Björn Asbeck, der früher im Jugendzentrum gearbeitet hat – auch Henry Möbius hatte sich mehrfach mit Asbeck getroffen. Während die Polizei nach einem mysteriösen Erpresseranruf eine Geldübergabe vorbereitet, um den Täter zu schnappen, kann Georg über seine Freundin Dr. Tessa Tilker an Informationen aus dem Jugendzentrum gelangen, weil sie sich freiwillig in dem Jugendzentrum engagiert.

Hinter den Kulissen vertraut das Team auf bekannte Kräfte: Das Buch stammt von Stefan Rogall, inszeniert hat Martin Enlen. Vor der Kamera stehen Leonard als Privatdetektiv, Oliver Korittke (57) als Ekki, Patricia Meeden als Tessa, Rita Russek als Anna und Roland Jankowsky als Overbeck. Die Reihe ist für ihr Münster-Flair und die Mischung aus trockenem Witz und klassischer Krimispannung beliebt – ein Erfolgsrezept, das regelmäßig für gute Quoten sorgt.

Anzeige Anzeige

ZDF/Thomas Kost "Wilsberg - Überwachen und belohnen": Leonard Lansink in seiner Paraderolle

Anzeige Anzeige

ZDF und Thomas Kost Roland Jankowsky und Ritta Russek in der "Wilsberg"-Folge "Mit allen Wassern gewaschen"

Anzeige Anzeige

© Thomas Kost Leonard Lansink und Patricia Meeden, Schauspieler