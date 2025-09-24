Neue Folge "Wilsberg" wird in historischen Mauern gedreht

Vom 8. Oktober bis zum 9. Dezember werden gleich zwei neue Episoden der ZDF-Serie Wilsberg an einem besonderen Schauplatz gedreht: Das Mauritz-Gymnasium in Münster wird zur Filmkulisse. Wie die Westfälische Nachrichten berichteten, trägt eine der neuen Folgen den Arbeitstitel "Elite". Leonard Lansink alias Georg Wilsberg taucht in den Fall eines Schülers ein, der beschuldigt wird, seinen Lehrer entführt zu haben - der wenig später ermordet aufgefunden wird. Neben den altbekannten Figuren wie Ekki, Anna Springer und Overbeck betritt auch Merle, gespielt von Janina Fautz, die Bühne. Sie ermittelt in dieser Episode undercover.

Das traditionsreiche Mauritz-Gymnasium bietet mit seiner neugotischen Architektur und der idyllischen Lage in einem weitläufigen Park eine beeindruckende Kulisse. Es erinnert damit an Harry Potters Hogwarts und andere magische Drehorte. Die Schule blickt auf eine über 125-jährige Geschichte zurück, wurde als Mädchenschule des Ordens der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung gegründet und unterrichtet heute rund 780 Schüler. Für die Dreharbeiten öffnet das Bistum Münster als Schulträger seine Türen. Der Unterricht wird dabei nicht gestört, da der Dreh auf die Ferienzeit fällt.

Seit fast drei Jahrzehnten gehört "Wilsberg" fest zu Münster, mit bekannten Drehorten wie dem Antiquariat oder dem Prinzipalmarkt. Schauspieler Leonard, der bereits seit über 30 Jahren die Hauptfigur verkörpert, denkt aber trotz seines Alters keineswegs an Rückzug. Er scherzte einst, er würde gerne die 111. Folge erreichen – eine Aussicht, die Fans freuen dürfte. Die neuen Folgen sollen 2026 im ZDF ausgestrahlt werden.

Anzeige Anzeige

ZDF und [F] Thomas Kost / [M] Serviceplan Wilsberg-Cast Leonard Lansink, Rita Russek, Roland Jankowsky, Patricia Meeden und Oliver Korittke

Anzeige Anzeige

ZDF und Thomas Kost Roland Jankowsky und Ritta Russek in der "Wilsberg"-Folge "Mit allen Wassern gewaschen"

Anzeige Anzeige

ZDF/Thomas Kost "Wilsberg - Überwachen und belohnen": Leonard Lansink in seiner Paraderolle