"Phantomtod": Neuer Wilsberg wird im November ausgestrahlt

Freunde des Münsteraner Privatdetektivs Georg Wilsberg dürfen sich freuen: Am 15. November wird die neue Episode "Phantomtod" im ZDF ausgestrahlt. In der Story gerät eine Studentin in Aufregung, nachdem sie eine beunruhigende Audioaufnahme eines digitalen Sprachassistenten mithört, in der von einem Mord die Rede ist. Doch ihr Laptop, auf dem die Aufnahme gespeichert ist, wird gestohlen. Sie bittet den Privatdetektiv, gespielt von Leonard Lansink, um Hilfe, der dabei auf brisante Geheimnisse eines Familienunternehmens stößt.

Neben Georg sind auch bekannte Gesichter wie Anna Springer, Ekki Talkötter und Overbeck wieder mit von der Partie. Overbeck wird in dieser Folge sogar vor eine ganz neue Herausforderung gestellt: Er soll eine künstliche Intelligenz mit polizeilichen Vorgaben trainieren. Währenddessen überprüft Ekki, ob Influencer in Münster ihre Steuern korrekt zahlen. Die Folge, die sich thematisch um moderne Technologien dreht, wurde bereits im Frühjahr 2025 in Münster und Köln gedreht und feierte Anfang September bei einem Promi-Event eine Open-Air-Premiere.

Leonard zeigt sich weiterhin hochmotiviert, die Rolle des Privatdetektivs weiterhin auszufüllen. Selbst nach über 30 Jahren in der Serie denkt der Schauspieler noch lange nicht ans Aufhören. Sein ehrgeiziges Ziel? Er möchte so lange wie möglich Teil der beliebten TV-Produktion bleiben und die 100. Folge erreichen – ohne dabei jedoch die Qualität aus den Augen zu verlieren. Mit der neuen Episode "Phantomtod" ist Leonard seinem Wunsch ein Stück näher gekommen, es ist die 87. Folge der Krimiserie.

ZDF/Thomas Kost "Wilsberg - Überwachen und belohnen": Leonard Lansink in seiner Paraderolle

ZDF und Thomas Kost Roland Jankowsky und Ritta Russek in der "Wilsberg"-Folge "Mit allen Wassern gewaschen"

© Thomas Kost Leonard Lansink und Patricia Meeden, Schauspieler