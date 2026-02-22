Sophia Thomalla teilt ihre Vorfreude auf die Reality Awards

Vor wenigen Tagen sorgte die Nachricht, dass die Reality Awards in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfinden sollen, für Begeisterung bei allen Trash-TV-Fans. Am 16. April 2026 erscheint dafür wieder die Crème de la Crème der deutschen Trash-TV-Szene am roten Teppich in der Hoffnung, eine der heiß begehrten Auszeichnungen abzuräumen. Wie RTL nun mit einer Video-Botschaft bestätigt, ist auch das Moderations-Duo mit Kultcharakter in diesem Jahr wieder am Start. "Leute, der Reality Award 2026 steht an und ich werde wie letztes Jahr gemeinsam mit Olivia Jones durch den Abend führen. Ich weiß, das wird ein grandioser Abend. 16. April live auf RTL+ – ich finde, das ist ein Event, das darf man nicht verpassen", sagt Sophia Thomalla (36) strahlend in die Kamera.

Mit den Reality Awards will RTL+ wieder all das feiern, was die Szene im vergangenen Jahr geprägt, überrascht und für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hat – von herzerwärmenden Liebesgeschichten über heiße Flirts bis hin zu Dramen wie aus dem Drehbuch und ausgefochtenen Kämpfen. Wie schon beim vergangenen Event werden die TV-Lieblinge aus Formaten wie dem Dschungelcamp, Temptation Island, Are You The One? und vielen mehr in verschiedenen Kategorien nominiert. Wer einen der begehrten Preise mit nach Hause nimmt, entscheidet sich am Abend vor Ort. Dass die Veranstaltung ein echtes Highlight im Reality-Kalender werden dürfte, zeigte bereits die Premiere im Dezember 2024, als sich unter 760 Gästen jede Menge Stars und Sternchen tummelten.

Wer seine liebsten Trashis schon immer mal live zu Gesicht bekommen wollte, hat auch dieses Jahr wieder die Chance dazu. Tickets für das Event können sich schon jetzt gesichert werden – alle Details zum Vorverkaufsstart gibt es auf der Seite "Die Reality Awards | MyShow". Als große Gewinner des Abends galten das letzte Mal Mike (33) und Leyla Heiter (29): Sie wurden nicht nur zum beliebtesten Realitypaar gekürt, sondern siegten auch in der Kategorie "Lovestory des Jahres". Aber auch andere Stars sahnten ordentlich ab. Der "Beef des Jahres" wurde von Aleksandar Petrovic (34) und Maurice Dziwak (27) abgeräumt. Claudia Obert (64) und Max Suhr (27) lieferten mit ihrem Auftritt im Sommerhaus der Stars den "Cringe Moment des Jahres", während das Format selbst als "Beliebteste Reality des Jahres" geehrt wurde.

Imago Sophia Thomalla bei der Spenden-Gala Ein Herz für Kinder 2025 im Studio Adlershof in Berlin am 06.12.2025

RTL/Julia Feldhagen Olivia Jones bei den Reality Awards 2024

RTL / Julia Feldhagen Leyla Lahouar und Mike Heiter bei den Reality Awards 2024