Nutzt Kanye West Töchterchen North jetzt für Imagepflege?

Kanye West (48) sorgt erneut für Aufsehen: Bei einem ausverkauften Konzert in der Monumental Plaza de Toros La Mexico in Mexiko-Stadt holt der Rapper überraschend seine Teenie-Tochter North West (12) zu sich auf die Bühne. Vor tausenden Fans performen Vater und Tochter gemeinsam den Song "Only One" – ein Moment, der eigentlich ganz nach rührender Familien-Show aussieht. Doch wie OK! berichtet, werfen Insider Kanye nun vor, North gezielt für seinen Imagewandel nach seinen wiederholten Antisemitismus-Skandalen einzusetzen. Der Auftritt fällt nämlich genau in eine Zeit, in der der Musiker online immer wieder Reue suggeriert, in einem öffentlichen Schreiben um Vergebung bittet und sein neues Album ankündigt.

Während des Konzerts blieb es nicht bei einem gemeinsamen Song: Kanye und North performten auch weitere Tracks, darunter ihre neue Kollaboration "Piercing on My Hand". Den Song hat North Berichten zufolge gemeinsam mit ihrem Vater geschrieben – als Reaktion auf Kritik an ihrem Style und ihren Piercings. Auf der Bühne präsentierte sich Kanye in weißer Hose und weißem Hoodie, während North mit langärmligem Printshirt, schwarzer Sonnenbrille, dicker Silberkette und leuchtend blauen Haaren alle Blicke auf sich zog. Parallel dazu veröffentlichte der Rapper einen offenen Entschuldigungsbrief mit dem Titel "To Those I've Hurt" (dt.: An diejenigen, die ich verletzt habe), in dem er sich für seine antisemitischen Ausfälle und extremistischen Äußerungen entschuldigt. "Ich bereue und bin zutiefst beschämt über mein Verhalten in diesem Zustand und verpflichte mich zu Verantwortung und bedeutender Veränderung", schrieb Kanye.

Insider sehen einen klaren Zusammenhang zwischen Kanyes öffentlichem Schuldbekenntnis und dem rührseligen Familienauftritt mit dem Töchterchen. Ein Informant erklärt etwa: "Ich habe das starke Gefühl, dass Kanye North gerade mit Absicht in den Vordergrund stellt, weil sie ihn wieder menschlich wirken lässt." Ein weiterer findet den Zeitpunkt ebenfalls auffällig: "Dieses saubere Bild von Kanye als stolzem, unterstützendem Vater auszurollen, während er um Vergebung bittet, wirkt sehr kalkuliert." Auch North selbst rückt immer stärker ins Rampenlicht: 2024 stand sie bereits als junge Simba-Darstellerin beim "The Lion King 30th Anniversary"-Konzert auf der Bühne und plant aktuell ihr Debütalbum "Elementary School Dropout" – eine humorvolle Anspielung auf Kanyes Kultplatte "The College Dropout".

Imago Kanye West mit Tochter North im Oktober 2022

Instagram / northwest North West zeigt ihre Fingerpiercings

kimandnorth North West im Oktober 2025