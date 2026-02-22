Mit Familie: Gordon Ramsay enthüllt stressige Dreharbeiten

Gordon Ramsay (59) spricht nun offen darüber, wie herausfordernd es war, für die neue Netflix-Dokumentation "Being Gordon Ramsay" zu drehen. Die sechsteilige Serie begleitet den Starkoch dabei, wie er den Spagat zwischen Familienleben und dem Aufbau eines neuen Geschäftsimperiums meistert – und das ausgerechnet in der intensiven Phase vor der Hochzeit seiner Tochter Holly mit dem Olympioniken Adam Peaty (32), die im Dezember 2025 in der Bath Abbey stattfand. Bei seinem Auftritt in "The Graham Norton Show" erklärte Gordon jetzt dazu: "Ich halte das für einen wichtigen Einblick – einen 360-Grad-Blick – in den Druck und die Zeit mit der Familie. Das wollte ich vermitteln, und ich finde, das ist wunderbar gelungen."

Während die Kameras Gordon und seine Liebsten eng begleiten, steht bei Holly und Adam vor allem ihre Beziehung im Mittelpunkt. Doch rund um die Verlobungsfeier des Paares soll es hinter den Kulissen kompliziert gewesen sein: Adams Mutter Caroline Peaty war nach einem Streit mit ihrem Sohn von der Hochzeit ausgeladen worden und ist laut Daily Mail nur kurz in der Doku zu sehen. Auf Instagram behauptete sie später, ihre "liebevollen und positiven" Worte auf der Feier seien aus dem finalen Schnitt entfernt worden. Auch Adams Cousine Krystal Peaty äußerte sich spitz und schrieb zu einer Szene: "Ich war persönlich vor Ort, aber anscheinend habe ich es nicht auf Netflix geschafft, um meinen Moment des Ruhms zu genießen."

Die Spannungen innerhalb der Familie Peaty sorgten bereits vor Veröffentlichung der Doku für Gesprächsstoff. Während hinter den Kulissen weiter spekuliert wird, konzentriert sich Gordons neue Serie jedoch vor allem auf seinen fordernden Alltag zwischen Familie und Karriere. Laut The Standard wurde der Starkoch über neun Monate hinweg begleitet, während er in London gleich mehrere neue Restaurants eröffnete. Schon im Trailer zur Serie zeigte sich Gordon dabei ungewöhnlich offen und gestand, dass ihm der berufliche Druck eine "Heidenangst" bereite. Fans können die Dokumentation ab sofort auf Netflix streamen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gordon Ramsay, Starkoch

Anzeige Anzeige

Getty Images Gordon Ramsay begleitet Holly in Hochzeitskleid und Schleier zur Trauung an der Bath Abbey in Bath am 27. Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Gordon Ramsay bei der Premiere von "Being Gordon Ramsay" in London