Dieser "The Voice Kids"-Star vertritt Österreich beim ESC

Der ehemalige The Voice Kids-Kandidat Cosmó wird Österreich beim Eurovision Song Contest am 16. Mai in Wien vertreten. Der 19-Jährige aus dem Burgenland setzte sich mit seiner Pop-Hymne "Tanzschein" im ersten öffentlichen ORF-Vorentscheid seit zehn Jahren durch und sang sich damit in alle Herzen. "Mein erster Gedanke bei der Entscheidung war: Jetzt nur kein blödes Gesicht machen", verriet der gebürtige Budapester lachend gegenüber oe24 direkt nach seinem für ihn überraschenden Sieg. Österreich steht nach dem Triumph von Sänger JJ (24) im Vorjahr automatisch im Finale, sodass Cosmó, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Gedeon heißt, ohne Umweg direkt auf der großen Bühne vor 160 Millionen Zuschauern performen wird.

Cosmó wuchs im burgenländischen Halbturn auf und lebt mittlerweile in Wien, wo er Zahnmedizin studiert. Dieses Studium legt er nun für seinen ESC-Traum auf Eis: "Mein Mantra ist, wenn ich etwas mache, dann mache ich es mit 100 Prozent", erklärte er und betonte, genau diese 100 Prozent jetzt auch in den Eurovision Song Contest zu stecken. Schon 2022 sammelte der Newcomer Erfahrung auf der großen Bühne, als er es bei "The Voice Kids" im Team von Álvaro Soler (35) in Deutschland bis ins Finale schaffte. Damals war es eine Castingshow, jetzt folgt die wohl größte Bühne Europas. Über seinen Beitrag "Tanzschein" sagte Cosmó gegenüber Heute.at: "Mein Song ermöglicht es mir, mich zum ersten Mal voll und ganz als Künstler zu entfalten." Mit modernen Pop-Sounds, Einflüssen von Billie Eilish (24) und einer ordentlichen Portion Humor will er die Wiener Stadthalle in eine Großraumdisco verwandeln.

Seinen Song widmet Cosmó seiner Mutter, die ihn im Alltag unterstützt und für ihn eine zentrale Rolle spielt. "Ich bin so stolz, dass ich so eine Mama habe. Sie ist nicht nur meine Assistentin, sondern auch die Frau, die mich vor 19 Jahren geboren hat", schwärmte er. Privat schöpft der Wahlwiener Kraft aus Meditation und seiner Faszination für das Universum – sogar sein Markenzeichen, der aufgemalte blaue Stern am Auge, geht darauf zurück. Vergleiche mit Musikikone David Bowie (†69), der oft mit einem roten Blitz über dem rechten Auge assoziiert wird, findet er zwar schmeichelhaft, aber übertrieben. Stattdessen will der ESC-Star mit seiner ganz eigenen Mission punkten: Cosmó möchte Liebe und positive Energie verbreiten.

