750.000 Euro Jackpot: Stefan Raab und Bully gehen aufs Ganze

Stefan Raab (59) und Michael "Bully" Herbig (57) steigen wieder in den Ring: Am Samstag, den 28. März, geht die Live-Spielshow "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" in die fünfte Runde – diesmal mit einem satten Jackpot von 750.000 Euro. Wie fernsehserien.de berichtet, stellt sich das Kultduo erneut einem ganz normalen Herausforderer, der als "Schnulli" allein gegen die beiden Entertainer antreten muss. Moderiert wird der abendfüllende Showkampf von Stefans langjährigem Weggefährten Elton (54), Sportkommentator Frank "Buschi" Buschmann begleitet das Spektakel live am Mikrofon. Für die Zuschauer bedeutet das einen ganzen Samstagabend lang Nervenkitzel, Comedy und jede Menge Wettkampffieber.

In zwölf Runden müssen Stefan, Bully und ihr Gegner in ganz unterschiedlichen Disziplinen antreten – von spektakulären Außenspielen über knifflige Quizduelle bis hin zu skurrilen Geschicklichkeitsaufgaben. Nur wer ein echter Allrounder ist, hat hier eine ernsthafte Chance. In den ersten beiden Ausgaben hatten die "Schnullis" die Nase vorn und kassierten jeweils 250.000 Euro Siegprämie. Danach drehten Stefan und Bully den Spieß um und entschieden die Ausgaben drei und vier für sich – die nicht ausgezahlten 250.000 Euro wanderten jedes Mal in den Jackpot. So ist nun die Rekordsumme von 750.000 Euro im Topf, um die am 28. März gezockt wird. Wie der Name der Show zustande kam, verriet Stefan gegenüber RTL: "Ich habe mit der RTL-Chefin gesprochen (...) Und sie hat mich gefragt, wie die Show denn heißen soll. Da habe ich gesagt: 'Weiß ich noch nicht'. Irgendwas mit 'Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli', war ein Gag. Und dann hat sie gesagt: 'Das ist doch ein guter Titel'."

Im März setzt RTL gleich dreimal auf Stefan: An den beiden Samstagen zuvor läuft die neue Nostalgie-Quizshow "Wer weiß wie wann was war?", in der er erstmals gemeinsam mit Barbara Schöneberger (51) moderiert. Auf RTL+ werden zudem nach und nach alle von ihm entwickelten Shows seit 1999 veröffentlicht. Wer die Geschichte von Stefans Rückkehr ins Fernsehen ehrlich betrachtet, kommt nicht umhin, auch die ernüchternde Kehrseite zu beleuchten. Denn während RTL mit großem Tamtam und einem kolossalen finanziellen Aufwand – Gerüchten zufolge bis zu 90 Millionen Euro – den einstigen TV-König zurückholte, blieben die erhofften Quotenwunder bei vielen seiner Formate schlicht aus. Die "Stefan Raab Show", die ursprünglich als wöchentliche Primetime-Sendung gestartet war, musste bereits auf einen späteren Sendeplatz als Late-Night-Format umziehen – ein deutliches Signal, dass die große Masse nicht so begeistert einschaltete wie erhofft.

RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich Stefan Raab und Bully Herbig bei "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli"

RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich Bully Herbig und Stefan Raab

RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Barbara Schöneberger und Stefan Raab bei "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?"