Südkoreanische Serie "The Art of Sarah" glänzt auf Netflix

Seit dem 13. Februar erobert eine neue südkoreanische Serie die Netflix-Charts. Die Miniserie "The Art of Sarah" erzählt die Geschichte von Sarah Kim, gespielt von Shin Hye-sun, einer Frau, die sich mit ausgeklügelten Lügen ein komplett neues Leben aufgebaut hat. Nach außen hin wirkt sie beruflich und privat perfekt, doch diese Fassade bröckelt, als in einem wohlhabenden Viertel Seouls eine Leiche gefunden wird, die als Sarah identifiziert wird. Zeitgleich gibt es jedoch Hinweise darauf, dass sie noch am Leben sein könnte. Der hartnäckige Mordermittler Park Mu-gyeong, dargestellt von Lee Jun-hyuk, übernimmt die Ermittlungen und stößt dabei schnell auf Ungereimtheiten in Sarahs Vergangenheit.

Je tiefer der Ermittler gräbt, desto deutlicher wird, dass kaum verlässliche Dokumente zu Sarah existieren. Stattdessen finden sich Spuren unterschiedlicher Namen, Lebensläufe und Identitäten, die darauf hindeuten, dass ihr gesamtes Leben auf Täuschung beruht. Die Serie wirft dabei die Frage auf, wie weit ein Mensch gehen kann, um sich selbst neu zu erfinden. Für das Drehbuch ist Chu Song-yeon verantwortlich, während die Regie von Kim Jin-min stammt, der bereits mit den Serien "Extracurricular" und "My Name" internationale Erfolge feierte.

Auf der Internet Movie Database kommt "The Art of Sarah" aktuell auf 7,3 von zehn Sternen und begeistert die Zuschauer mit ihrer Mischung aus Thriller und Identitätsdrama. "Jede Folge entwickelt sich perfekt und nach Folge 7 fragt man sich, was gerade passiert ist. Das Set-Design, die Kleidung, die Handtaschen und die Charakterentwicklung sind unglaublich schön und man wird in diese Welt der High Fashion hineingezogen. Ich möchte sie mir direkt nochmal ansehen", schwärmt ein Nutzer auf IMDb. Ein anderer User lobt: "Wenn ihr Lust auf eine launische Geschichte mit sensationellen Wendungen, opulenten Schauplätzen und finsteren Intrigen habt, ist 'The Art of Sarah' definitiv Ihre Zeit wert."

Gowontae/Netflix Shin Hye-sun und Lee Jun-hyuk, "The Art of Sarah"

Kim Eun jeong/Netflix Schauspielerin Shin Hye-sun in "The Art of Sarah"

Gowontae/Netflix Lee Jun-hyuk in einer "The Art of Sarah"-Szene

