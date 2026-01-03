US-Moderatorin Meghan McCain begrüßt ihr drittes Baby

Journalistin Meghan McCain (41) und ihr Ehemann Ben Domenech sind überglücklich: Am 2. Januar 2026 erblickte ihr drittes Kind das Licht der Welt – ein gesunder Junge namens Ransom McCain Domenech! People berichtete exklusiv über die freudige Nachricht und zeigte sogar ein erstes Foto. Die ehemalige "The View"-Moderatorin und der 43-jährige Verleger können ihre Freude kaum in Worte fassen. "Wir sind überglücklich, dass unser kleiner Junge hier ist", schwärmte Meghan gegenüber dem Magazin. Nach zwei Töchtern – Liberty Sage (5) und Clover Jade (2) – komplettiert nun der kleine Ransom die McCain-Domenech-Familie. Der ungewöhnliche Vorname des Neugeborenen sorgt bereits für Aufsehen und zeigt einmal mehr, dass das Paar keine Angst vor ausgefallenen Entscheidungen hat. Die Geburt verlief problemlos. Alle seien "gesund und erschöpft", so die Familie.

Meghan und Ben, die seit 2017 verheiratet sind, bedankten sich in ihrem Statement ausdrücklich bei dem medizinischen Team, das sie während der Geburt begleitet hat. "Wir sind den unglaublichen Ärztinnen, Ärzten und dem medizinischen Personal so dankbar, die sich so wunderbar um uns alle gekümmert haben", erklärte die Moderatorin gegenüber People. Bereits die Verkündung der Schwangerschaft im Juni 2025 war alles andere als gewöhnlich – Meghan wählte ihren eigenen Podcast "Citizen McCain" als Plattform für die Überraschung. Während eines Gesprächs mit der Second Lady Usha Vance platzte sie spontan mit der Neuigkeit heraus: "Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Ich wollte Sie in etwas Privates einweihen, worüber ich noch nicht öffentlich gesprochen habe." Die spontane Art der Verkündung spiegelt Meghans authentische Persönlichkeit wider – ungefiltert und direkt, genau wie ihre politischen Kommentare. "Ich weiß, das ist ein seltsamer Weg, es zu verkünden, aber ich bin sehr nervös", gestand sie damals ehrlich.

Die TV-Persönlichkeit hatte in den vergangenen Jahren betont, wie bodenständig sie ihre Erziehung anlegt. "Es ist so lustig, weil Ben und ich, bevor wir Kinder hatten, eine Liste mit Dingen gemacht haben, die wir als Eltern definitiv tun wollen, und Nummer eins auf der Liste ist, dass wir keine verwöhnten Kinder wollen", verriet Meghan bereits 2023 gegenüber People. Die Tochter des verstorbenen Senators John McCain (†81) orientiert sich dabei an ihrer eigenen Kindheit: Trotz der politischen Laufbahn ihres Vaters hätten ihre Eltern sie weitgehend von den Medien abgeschirmt und ihr eine "normale Kindheit in Phoenix" ermöglicht. Genauso soll es auch ihren drei Kleinen gehen. Meghans Mädels sind schon jetzt hin und weg von ihrem süßen kleinen Bruder. "Liberty und Clover freuen sich riesig auf ihren kleinen Bruder. Unsere Familie ist so gesegnet", so Meghan. Ihre Verwurzelung im Familienleben ist ein Kontrast zu ihrer öffentlichen Rolle als streitbare Stimme im US-Medienbetrieb. ´

Getty Images Meghan McCain, 2023

Getty Images Meghan McCain, Journalistin

Getty Images Meghan und Roberta McCain auf John McCains Beerdigung