Das sagt Meghan McCain zu den Obama-Trennungsgerüchten

Die ehemalige First Lady Michelle Obama (61) und ihr Ehemann Barack Obama (63) sorgen aktuell für Aufsehen – Gerüchten zufolge soll sich das Paar nämlich inmitten einer Trennung befinden. Diese Spekulationen wurden jüngst von Meghan McCain (40), der Tochter des verstorbenen Politikers John McCain (✝81), im "Somebody’s Gotta Win"-Podcast von Puck-Reporterin Tara Palmieri befeuert. Meghan behauptete dort, sie habe von "sehr seriösen Journalisten" gehört, dass die Gerüchte über eine Scheidung der Obamas wahr sein könnten. Dabei betonte sie, dass es sich nicht um Klatschquellen wie TMZ oder Perez Hilton handle, sondern um glaubwürdige Insider-Informationen.

Die Vermutungen scheinen bei genauerem Hinsehen jedoch wenig glaubhaft. Zum Geburtstag von Michelle, die am 17. Januar 61 Jahre alt wurde, postete Barack nämlich eine liebevolle Hommage auf Instagram: "Herzlichen Glückwunsch an die Liebe meines Lebens, Michelle. Du füllst jeden Raum mit Wärme, Weisheit, Humor und Anmut – und siehst dabei gut aus. Ich bin so glücklich, die Abenteuer des Lebens mit dir bestreiten zu können. Ich liebe dich!" Dazu teilte der ehemalige Präsident ein Bild, auf dem er mit Michelle Händchen hält. Die 61-Jährige antwortete darauf mit den Worten: "Ich liebe dich, Liebling!" Viele Prominente, darunter David Beckham (49), kommentierten die Botschaft mit Glückwünschen.

Kennengelernt hatten sich Michelle und Barack in den 1980er-Jahren, als Michelle im Rahmen ihres Jobs bei der Kanzlei Sidley Austin anfing. Obwohl Michelle zunächst Baracks Annäherungsversuche ablehnte, entwickelte sich schließlich eine Beziehung zwischen den beiden. 1992 heirateten sie in Chicago und bekamen später ihre zwei Töchter Malia und Sasha. Während ihrer Zeit im Weißen Haus, 2009 bis 2017, präsentierten sich Barack und Michelle stets als eingespieltes Team. Ob an den Trennungsgerüchten also wirklich etwas dran ist, bleibt abzuwarten.

Instagram / barackobama Barack und Michelle Obama im Januar 2025

Getty Images Barack und Michelle Obama in Chicago im August 2024

