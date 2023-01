Meghan McCains Tochter probt ihre Rolle als große Schwester

Die Vorbereitungen sind in vollem Gange! Meghan McCain (38), die Tochter des ehemaligen US-Präsidentschaftskandidaten John McCain (✝81), gab im Oktober vergangenen Jahres freudig bekannt, erneut schwanger zu sein. Mit ihrem Partner, dem Schriftsteller Ben Domenech, teilt die US-amerikanische TV-Persönlichkeit bereits Tochter Liberty. Die Zweijährige kann den Familienzuwachs wohl kaum erwarten. Das zeigt Meghan mit diesem niedlichen Schnappschuss: Liberty übt sich als große Schwester!

"Ein paar Tage noch, dann leben hier zwei kleine Mädchen im Haus. Ich versuche sie vorzubereiten!", schreibt Meghan unter einem niedlichen Foto, das sie mit ihrer Fangemeinde auf Instagram teilt. Darauf ist ihre Erstgeborene zu sehen, wie sie ihr lächelndes Püppchen aufmerksam in einer Babywippe anguckt. Die neue Rolle als große Schwester scheint die Journalistin ihrer Tochter schon länger spielerisch ins Bewusstsein zu rufen. Auch bei der Verkündung des Geschlechts postete die ehemalige "The View"-Moderatorin ein Bild von Liberty, das sie beim Malen zeigt. Auf der Zeichnung sind die Worte "Big Sister" zu lesen.

Dass Meghan die Mutter zweier Töchter wird, sei ihr von Anfang an klar gewesen. Am "National Daughters Day" im September 2022, widmete die Autorin ihren Kindern einen prophetischen Post. "Es war meine Bestimmung, die Mutter von Mädchen zu werden. Ich verstehe Mädchen von Natur aus, das war schon immer so. Es ist das größte Geschenk meines Lebens, sie aufzuziehen und von ihrer göttlichen, weiblichen Energie umgeben zu sein", betitelte sie ihren Post.

Instagram / meghanmccain Meghan McCains Tochter Liberty mit Puppe in einer Babywippe

Instagram / meghanmccain Meghan McCains Tochter Liberty malt ein Bild "Big Sister"

Instagram / meghanmccain Ben Domenech und Meghan McCain mit Tochter Liberty vor Weihnachtsbaum

