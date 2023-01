Neunter Monat: Meghan McCain zeigt ihren riesigen Babybauch

Meghan McCain (38) gibt ein Babybauch-Update! Im September des vergangenen Jahres machte die US-amerikanische Moderatorin öffentlich, dass sie zum zweiten Mal Mutter wird. Nach der Geburt ihrer Tochter im September 2020 dürfen sich sie und ihr Mann Ben Domenech nun erneut über die Ankunft eines kleinen Mädchens freuen. Bis zur Geburt ist es auch nicht mehr allzu lange hin: Meghan präsentierte nun ihren XXL-Babybauch.

Auf Instagram veröffentlichte die 38-Jährige mehrere Spiegelselfies von sich, auf denen sie ihren Körper in Szene setzt. Auch wenn sie recht weite Klamotten trägt, ist ihr Babybauch deutlich zu erkennen. Meghan streichelt liebevoll über ihren Bauch und blickt mit einem leichten Lächeln in die Kamera. "Neun Monate", freute sie sich in der Bildunterschrift über den Fortschritt ihrer Schwangerschaft.

Auch Meghans Tochter Liberty ist schon voller Vorfreude auf ihre kleine Schwester. "Ich versuche, sie vorzubereiten", schrieb die Journalistin vor wenigen Tagen auf Instagram. Die Kleine übte schon mal mit einer Puppe, wie ein paar Schnappschüsse zeigen. Sie legte diese zum Beispiel in eine Wippe, die eigentlich für das neue Familienmitglied bestimmt ist, und beobachtete sie darin stolz.

Getty Images Meghan McCain, Journalistin

Instagram / meghanmccain Meghan McCain, Moderatorin

Instagram / meghanmccain Meghan McCains Tochter Liberty mit Puppe in einer Babywippe

