Meghan McCain vergleicht Greta Thunberg mit "Shrek"-Figur

Als kürzlich Bilder von Greta Thunbergs (22) neuer Frisur online die Runde machten, konnte die US-amerikanische Publizistin Meghan McCain (40) offenbar nicht mehr an sich halten. Zum Look der Umweltaktivistin schrieb sie laut Deadline in einem inzwischen gelöschten Beitrag: "Ich weigere mich, jemanden in der Politik ernst zu nehmen, der einen so miesen Lord-Farquaad-Look hat." Der Vergleich mit der Figur Lord Farquaad – dem kleinwüchsigen Herrscher von DuLoc aus dem Film "Shrek" – kam als Reaktion auf ein Video von Greta, in dem sie sich für Palästina einsetzt. Selbst auf der Plattform X, wo nicht alle Nutzer die Ansichten der 22-Jährigen teilen, folgte daraufhin eine Welle heftiger Kritik an Meghan.

In vielen Kommentaren, die auf Meghans Aussage folgten, wurde ihr Oberflächlichkeit vorgeworfen. Ein Nutzer schrieb: "Das Aussehen einer Person hat nichts mit ihrer Integrität oder Leidenschaft für eine Sache zu tun." Ein anderer bemerkte dazu: "Es ist nicht in Ordnung, das Aussehen einer Frau zu kommentieren, auch wenn man ihre Ansichten nicht teilt." Zudem wurde die Politikertochter an ihre eigene Erfahrung mit kritischen Kommentaren erinnert, die sie in der Vergangenheit zu ihrem Erscheinungsbild erhalten hatte. Sie erklärte 2020 in der Fernsehsendung "The View", wie störend sie es finde, dass oft mehr über ihr Aussehen als über die Inhalte ihrer Aussagen diskutiert werde.

Greta wurde 2003 in Stockholm geboren und machte 2018 erstmals international auf sich aufmerksam, als sie begann, vor dem schwedischen Parlament für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Aus ihrem Schulstreik entwickelte sich die weltweite Bewegung "Fridays for Future", die Millionen junger Menschen mobilisierte. Greta hielt Reden bei den Vereinten Nationen und auf internationalen Klimakonferenzen und reiste dafür bewusst emissionsarm, unter anderem mit dem Segelboot über den Atlantik. 2019 wurde sie vom Time Magazine zur Person des Jahres gewählt.

Collage: Getty Images, Imago Collage: Meghan McCain und Greta Thunberg

Imago Lord Farquaad, fiktiver Charakter aus dem "Shrek"-Universum

Getty Images Umweltaktivistin Greta Thunberg im Juni 2025 in Frankreich