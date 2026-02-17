Annie Knight "datet" trotz Verlobung weiterhin andere Männer

Annie Knight sorgt mit ihrem turbulenten Liebesleben selbst kurz vor ihrer Hochzeit noch für Gesprächsstoff – und ihr Verlobter Henry Brayshaw scheint kein Problem damit zu haben. Die Erotikdarstellerin, die im März letzten Jahres ihre Verlobung bekannt gab, erzählte auf Instagram von einem Verehrer, der rund 6.000 Euro für ein einziges Treffen bezahlt habe. Bereits im Januar hatte Annie öffentlich gemacht, dass sie nun Bewerbungen für solche Dates von Interessenten annehme. Unter ihrem Post reagierte sie auch auf kritische Nachfragen, die sich nach Henrys Befinden erkundigten: "Mein Verlobter liebt mich und unterstützt mich und meine Arbeit, so einfach ist das", schrieb Annie. Die Reaktionen der Follower reichten von ungläubigem Staunen über bewundernde Anerkennung bis zu spitzen Vergleichen zu eigenen "Gratis"-Dates auf Tinder.

Das von Annie geschilderte siebenstündige Treffen klingt tatsächlich wie ein entspannter Ausflug, fernab jeder Erotik. Ihr Begleiter holte sie in einem "sehr schönen Auto" ab, gemeinsam kauften sie Softeis am Strand. Auf dem Rückweg gab es einen Stopp bei einem Hähnchen-Restaurant, das Annie "liebt", inklusive Pommes mit Soße. Danach ging es ins Hotel, "aber nicht um das zu tun, was ihr denkt, denn davon gibt es nichts. Das sind reine Dates", betonte Annie hier erneut. Stattdessen sprangen die beiden in den Hotelpool, weil sie sich nach dem Strand "ein bisschen salzig" fühlten. Den Abend rundeten ein erneuter Restaurantbesuch und Frozen Yogurt als Dessert ab, bevor ihr Verlobter Henry sie nach getaner Arbeit persönlich abholte.

Annie, die einen großen Teil ihrer bisherigen Einnahmen in ihr Äußeres investiert hat, schwärmt immer wieder von der vermeintlichen Leichtigkeit ihres Geschäftsmodells: Sie genießt die Dates, das Geld und die Freiheit, während ihr Verlobter die ungewöhnliche Regelung unterstützt. Das Paar lernte sich in freundschaftlichem Rahmen kennen, bevor sie zunächst ein Paar wurden und sich schließlich bei einem romantischen Dinner in Beverly Hills verlobten – inklusive einem drei Karat großen Diamantring. Die Hochzeit ist für Oktober geplant, danach könnte laut Annie dann auch schon Nachwuchs ins Haus stehen.

Instagram / anniekknight Annie Knight, OnlyFans-Creatorin

TikTok / annieknight78 Annie Knight im Juni 2025

Instagram / anniekknight Annie Knight, März 2025