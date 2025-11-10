54.000 Euro für OPs: Das ließ Annie Knight alles aufhübschen

Annie Knight hat Details zu ihren Schönheitsoperationen offengelegt und berichtet, dass sie umgerechnet insgesamt 54.000 Euro für verschiedene Eingriffe ausgegeben hat. Im Jahr 2020 begann die australische Social-Media-Persönlichkeit mit Lippenfillern, nachdem sie sich seit ihrer Kindheit wegen ihrer schmalen Lippen unsicher gefühlt hatte. Zwei Jahre später folgten präventives Botox und eine Brustvergrößerung, die alleine bereits 10.000 Dollar kostete. "Ich wollte immer Brüste", erklärte Annie gegenüber Us Weekly und erinnerte sich an ihre Ungeduld als Teenager, während ihre Mutter ihr riet, abzuwarten. Nachdem ihre Wünsche sich auf natürlichem Weg nicht erfüllten, entschied sie sich für den Eingriff, sobald sie ihn sich finanziell leisten konnte.

Auch in den letzten Jahren hielt Annie ihre kosmetische Reise nicht an. Im Jahr 2023 ließ sie Kinnfiller einsetzen, um die Symmetrie ihres Gesichts zu verbessern, und investierte in eine Invisalign-Behandlung, um ihre Zähne zu korrigieren. Der bisher kostspieligste Eingriff war jedoch eine Nasenoperation, die sie 2024 durchführen ließ. Die Behandlung durch einen renommierten Chirurgen in Sydney zusammen mit zwei Wochen Aufenthalt in der Stadt beliefen sich auf etwa 15.000 Dollar. Annie beschrieb, wie diese "kleinen Änderungen" an ihrem Äußeren eine große Wirkung auf ihr Selbstbewusstsein hatten. "Ich kann jetzt ohne Make-up rausgehen und fühle mich viel sicherer", erzählte sie dem Magazin.

Abseits von ihrem äußeren Wandel gibt die Content-Creatorin auch Einblicke in die emotionale Transformation, die mit diesen Veränderungen einherging. Annie, die auf einer Erwachsenenplattform bekannt wurde, reflektierte darüber, wie sich ihr Selbstbild durch die Operationen positiv verändert hat. Sie empfindet ihr Aussehen jetzt als stimmiger und fühlt sich mehr wie sie selbst als je zuvor. "Ich sehe anders aus, aber nicht so anders, dass ich nicht mehr ich bin", erklärte sie im Gespräch. Annie zeigt sich offen über ihre Unsicherheiten und möchte mit ihrer Geschichte inspirieren, verdeutlichte aber auch, dass dies ein persönlicher Weg ist, der nicht für jeden passend sei.

Anzeige Anzeige

Instagram / anniekknight Annie Knight, Internet-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

TikTok / annieknight78 Annie Knight im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anniekknight Annie Knight , April 2025

Anzeige