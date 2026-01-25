Date-Coaching: So kam OnlyFans-Star Annie Knight die Idee

OnlyFans-Berühmtheit Annie Knight macht ihren Fans jetzt ein ganz besonderes Angebot: Die Social-Media-Bekanntheit bietet zahlungskräftigen Bewunderern echte Dates an – inklusive persönlichem Dating-Coaching. Über ihre neue Plattform können vor allem Single-Männer Zeit mit Annie buchen, um Selbstvertrauen zu tanken, an ihrer Kommunikation zu arbeiten und mehr Erfahrung beim Flirten zu sammeln. Eine Stunde an ihrer Seite kostet dabei stolze 1.700 Dollar, wer gleich einen ganzen Tag mit ihr verbringen will, zahlt rund 10.000 Dollar. Statt heimlichem Schwärmen auf Social Media gibt es so ein echtes Treffen – mit Gesprächen, Feedback und der Chance, sich im echten Leben zu beweisen.

Gegenüber dem Magazin OK! erklärte Annie, wie sie überhaupt auf die Idee kam. In der Vergangenheit hatte sie bereits Bewerbungen von Männern gesammelt, die mit ihr schlafen wollten – eine Erfahrung, die bei vielen offenbar einiges ins Rollen brachte. "Viele von ihnen hatten danach Dates, fanden Freundinnen oder was auch immer, weil es ihnen so viel Selbstvertrauen gegeben hat", erzählte sie. Genau daran möchte die Content-Erstellerin jetzt anknüpfen. Sie sehe das Ganze wie eine Art "gute Tat", denn viele Menschen hätten Probleme mit Intimität, selbst im nicht-sexuellen Bereich, oder trauten sich einfach nicht, jemanden anzusprechen. "Ich gebe diesen Jungs im Grunde die Möglichkeit, mich auszuführen. Ich kann ihnen Feedback geben, Tipps, wenn sie Fragen haben, oder sie haben einfach eine schöne Zeit mit mir", sagte Annie. Ihr Verlobter Henry Brayshaw steht dabei laut OK! voll hinter ihr und unterstützt das Projekt.

Die Influencerin betont, dass sie ihren Fans mit dem Angebot etwas zurückgeben will. Sie ist überzeugt, dass sie "viel Wert" liefern kann, weil sie genau wisse, was Frauen mögen und was gar nicht gut ankommt. Gleichzeitig will sie Männern die Angst vor Dates nehmen: Frauen seien "nicht gruselig", sondern würden vor allem Einsatz zu schätzen wissen. Wie so ein perfekter Tag aus ihrer Sicht aussieht, schilderte Annie ebenfalls: Ihr Traum-Date beginnt damit, dass der Mann sie abholt, die Tür öffnet und sie überrascht, ohne das Ziel zu verraten. Dazu gehören für sie ein schönes Mittagessen mit Blick aufs Wasser, ein paar Gläser Wein, vielleicht ein Gelato oder ein Spaziergang am Strand. "Etwas ganz Einfaches", beschreibt sie ihr Ideal – und zeigt damit, dass es ihr bei aller Show rund um OnlyFans und Luxusdates vor allem um kleine, aufmerksame Gesten und echte zwischenmenschliche Momente geht.

Anzeige Anzeige

Instagram / annieknight Annie Knight im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anniekknight Annie Knight , April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annieknight Henry Brayshaw und Annie Knight im Mai 2025

Anzeige

Wie findet ihr Annies Angebot: echtes Date plus Coaching für 1.700 Dollar pro Stunde? Spannende Luxus-Idee – Entertainment und Lerneffekt in einem! Viel zu teuer, dafür bekommt man woanders Top-Coaching günstiger. Ergebnis anzeigen